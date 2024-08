Украинское наступление на Курскую область проверило российские оборонительные рубежи — так называемые "зубы дракона", в реальных боевых условиях. Российские власти потратили на них миллиарды рублей, но украинские бойцы преодолели защиту России тремя выстрелами.



Украинские военные в Курской области. Фото из открытых источников

Украинский военный в комментариях изданию The Wall Street Journal рассказал, что самым серьезным препятствием на его пути при наступлении на Курскую область стали "зубы дракона".

"Они быстро расстреляли одну из пирамид тремя танковыми снарядами, а затем проехали через щель на своих бронированных машинах. Российские враги, преимущественно солдаты срочной службы, в основном сбежали или сдались, поскольку были быстро разбиты. За два с половиной года Россия не построила ни одной линии обороны", — американское издание передает слова командира украинского взвода с позывным "Янык"

Ресурс The Insider указывает, что один защитный бетонный треугольник стоит 5-16 тыс. рублей в зависимости от его размера и качества бетона. Кроме того, россияне дополнительно тратили деньги на доставку "зубов дракона" в Курскую область. Ранее российский сайт "Агентство" сообщил, что украинские силы в первые дни преодолели две линии укреплений РФ на Курщине, на которые российские власти потратили 15 млрд рублей.

Побывавшие на пограничном пункте пропуска в Судже журналисты The New York Times рассказали, что украинская бронетехника беспрепятственно объезжала территорию. По их словам, повсюду были признаки того, что украинские военные удивили российских пограничников. А офицер украинской 82-й десантно-штурмовой бригады рассказал Financial Times, что его подразделение не встретило сопротивления во время вторжения в Курскую область.

