Россия получила на юге Украины временное преимущество: британская разведка раскрыла подробности

Войска страны-агрессора, которая стоят на юге Украины, усилились за счет дополнительной переброски на аэродром Бердянска дополнительных ударных вертолетов. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Ударные вертолеты РФ. Фото: из открытых источников

Британские аналитики допускают, что Москва дала команду перебросить на юг Украины дополнительные ударные вертолеты, чтобы не дать возможности украинским войскам развить свое наступление. В частности, как показывают спутниковые снимки, на аэродроме Бердянска появилось более 20 дополнительных российских ударных вертолетов.

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"В постоянном соревновании между авиацией и средствами противодействия ей, Россия, вероятно, получила на юге Украины временное преимущество, в частности благодаря ударным вертолетам, которые могут применять ракеты большей дальности по наземным целям", – говорится в отчете британских разведчиков.

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