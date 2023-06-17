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Россия получила на юге Украины временное преимущество: британская разведка раскрыла подробности

В Минобороны Великобритании считают, что РФ создала себе временное преимущество благодаря дополнительным ударным вертолетам

сегодня, 11:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Войска страны-агрессора, которая стоят на юге Украины, усилились за счет дополнительной переброски на аэродром Бердянска дополнительных ударных вертолетов. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Россия получила на юге Украины временное преимущество: британская разведка раскрыла подробности

Ударные вертолеты РФ. Фото: из открытых источников

Британские аналитики допускают, что Москва дала команду перебросить на юг Украины дополнительные ударные вертолеты, чтобы не дать возможности украинским войскам развить свое наступление. В частности, как показывают спутниковые снимки, на аэродроме Бердянска появилось более 20 дополнительных российских ударных вертолетов.


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"В постоянном соревновании между авиацией и средствами противодействия ей, Россия, вероятно, получила на юге Украины временное преимущество, в частности благодаря ударным вертолетам, которые могут применять ракеты большей дальности по наземным целям", – говорится в отчете британских разведчиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает переживать ночные атаки дронов, а также ракетные массированные удары со стороны РФ. В то же время Киев посетила африканская делегации с очередным мирным планом. Глава внешнеполитической службы ЕС Петер Стано уже предупредил, что Европейский Союз не готов поддерживать африканскую мирную инициативу по Украине, если та предусматривает заморозку войны. Ну, а сама Украина продолжает контрнаступательные действия, надеясь решить все задачи именно на поле боя, чтобы выйти на переговоры о справедливом мире с выгодных позиций. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политико-дипломатические, информационные и собственное фронтовые действия последнего времени, а также перспективы развития ситуации.

Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине: что в ближайшее время ждать от Киева и Москвы – почему напряжение нарастает.




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