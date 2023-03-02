Россия перешла красную линию, - Минобороны Бельгии

Бельгия будет поддерживать Украину в ее борьбе с агрессией России столько, сколько это потребуется. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства королевства, сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление, размещенное Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Бельгія за Україну

"Эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется. Интересы Украины – это действительно наши интересы. На карту поставлены наши ценности, наш образ жизни и наши свободы", — в частности, говорится в послании Минобороны Бельгии.

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"В 2014 году Россия уже вторглась на часть территории Украины, Крым, прежде чем оккупировать ее. Год назад, 24 февраля 2022 года, Россия пересекла очередную красную линию, вторгшись в Украину, — говорится также в заявлении. — Международное сообщество немедленно осудило этот неспровоцированный и неоправданный акт агрессии, который также представлял серьезную угрозу евроатлантической безопасности".

Бельгия уже предоставила Украине оборонную помощь на 227,9 млн евро.



Военный госпиталь ВС Бельгии оказывает помощь украинским военным, которые получили тяжелые ранения и травмы. Среди оборудования, которое поставляет или планирует поставить министерство обороны Бельгии: легкое автоматическое оружие с боеприпасами, пулеметы с боеприпасами, индивидуальное медицинское оборудование, средства баллистической защиты (шлемы, бронежилеты), средства наблюдения и ориентирования, тяжелые минометы с боеприпасами, медицинские автомобили, транспортные средства, мобильные медицинские лаборатории, подводные беспилотные системы и зимняя одежда.

Также бельгийские военные принимают участие в обучении украинских военных. В общей сложности, 15 тысяч украинских военных пройдут обучение на территории Евросоюза. В настоящее время в течение этого года запланирована серия специализированных учебных курсов, главным образом в наземной и медицинской сферах, как в Бельгии, так и за рубежом. В феврале 2023 г. украинские военные обучались на морских беспилотниках.

В то же время украинских военных готовят на полигонах Британии. Здесь уже прошли курсы 10 тысяч пехотинцев. В частности, две сотни солдат недавно завершили свою учебу под руководством австралийских инструкторов.

Тем временем русская армия переходит в режим орды. Тем не менее, министр обороны Литвы уверен, что Россия проиграет.

