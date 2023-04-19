Россия отреагировала на мирные предложения от президента Бразилии

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил мирное предложение президента Бразилии Лулы да Силвы, преследующее цель прекратить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Бразильский лидер пытается стать посредником между Украиной и Россией для окончания войны. Недавно Лула да Силва посетил Китай, где обсудил войну в Украине и способы ее разрешения. Украина и союзники критикуют заявления президента Бразилии, ведь он подчеркнул необходимость Киева отказаться от Крыма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Идеи, которые предлагает президент Бразилии, оценили в Кремле.

"Мы приветствуем позицию Китая, и мы также провели переговоры с Бразилией по этому поводу, и это очень полезные предложения, поскольку они могут помочь поделиться идеями и помочь решить проблемы. Все это не часть правил Запада", — говорит Сергей Лавров и добавляет, что Запад не принимает мирных предложений по полному вхождению Крыма в РФ.

Напомним, что на прошлой неделе президент Бразилии Лула да Силва заявил, что США должны перестать посылать сбоя Украине, и начать вести мирные переговоры. А также сказал, что война в интересах только Зеленского и Путина, в то время как других лидеров интересует мир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что под давлением США президент Бразилии изменил свое мнение по поводу территориальной целостности Украины.

Также "Комментарии" писали о секретном оружии, которое Россия использует против Starlink в Украине. Это стало известно благодаря утечке конфиденциальных материалов разведки Соединенных Штатов. Пока неизвестно, удалось ли российским службам заблокировать доступ к интернету для украинских военных.