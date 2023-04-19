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Россия отреагировала на мирные предложения от президента Бразилии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на мирный план президента Бразилии.

сегодня, 13:15
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Автор:

Slava Kot

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил мирное предложение президента Бразилии Лулы да Силвы, преследующее цель прекратить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Россия отреагировала на мирные предложения от президента Бразилии

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Бразильский лидер пытается стать посредником между Украиной и Россией для окончания войны. Недавно Лула да Силва посетил Китай, где обсудил войну в Украине и способы ее разрешения. Украина и союзники критикуют заявления президента Бразилии, ведь он подчеркнул необходимость Киева отказаться от Крыма.


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Идеи, которые предлагает президент Бразилии, оценили в Кремле.

"Мы приветствуем позицию Китая, и мы также провели переговоры с Бразилией по этому поводу, и это очень полезные предложения, поскольку они могут помочь поделиться идеями и помочь решить проблемы. Все это не часть правил Запада", — говорит Сергей Лавров и добавляет, что Запад не принимает мирных предложений по полному вхождению Крыма в РФ.

Напомним, что на прошлой неделе президент Бразилии Лула да Силва заявил, что США должны перестать посылать сбоя Украине, и начать вести мирные переговоры. А также сказал, что война в интересах только Зеленского и Путина, в то время как других лидеров интересует мир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что под давлением США президент Бразилии изменил свое мнение по поводу территориальной целостности Украины.

Также "Комментарии" писали о секретном оружии, которое Россия использует против Starlink в Украине. Это стало известно благодаря утечке конфиденциальных материалов разведки Соединенных Штатов. Пока неизвестно, удалось ли российским службам заблокировать доступ к интернету для украинских военных.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-18-23/index.html
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