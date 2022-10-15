Россия открыла минометный огонь по Сумщине

Российский войска продолжают держать в напряжении приграничную Сумскую область, ежедневно нанося хаотичные удары по приграничью. Так утром 15 октября оккупанты обстреляли две общины Сумской области. Страна-агрессор открыла огонь из минометов. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Оккупанты утром открыли минометный огонь по Сумской области. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

"Ночь в Сумской области прошла тихо. Но с 8:15 утра россияне начали минометный обстрел Белопольской и Речковской общин. Подробности скоро", — написал Дмитрий Живицкий.

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Также издание "Комментарии" сообщало — идет четвертая неделя с момента объявления российским диктатором Путиным частичной мобилизации. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, генералы РФ используют мобилизованных россиян (так называемых "чмобиков" – от "частично мобилизованные") в качестве "пушечного мяса", поэтому не заинтересованы в их основательной военной подготовке. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что новости о первых смертях плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес военного командования РФ. Какие главные выводы можно сделать о раше-мобилизации на данный момент? Как она влияет на ход событий на фронте и на ситуацию внутри страны-агрессора? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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