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Россия открыла минометный огонь по Сумщине

Российские войска продолжают хаотичный обстрел приграничья

сегодня, 11:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Российский войска продолжают держать в напряжении приграничную Сумскую область, ежедневно нанося хаотичные удары по приграничью. Так утром 15 октября оккупанты обстреляли две общины Сумской области. Страна-агрессор открыла огонь из минометов. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.                                        

Россия открыла минометный огонь по Сумщине

Оккупанты утром открыли минометный огонь по Сумской области. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

"Ночь в Сумской области прошла тихо. Но с 8:15 утра россияне начали минометный обстрел Белопольской и Речковской общин. Подробности скоро", — написал Дмитрий Живицкий.

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Также издание "Комментарии" сообщало — идет четвертая неделя с момента объявления российским диктатором Путиным частичной мобилизации. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, генералы РФ используют мобилизованных россиян (так называемых "чмобиков" – от "частично мобилизованные") в качестве "пушечного мяса", поэтому не заинтересованы в их основательной военной подготовке. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что новости о первых смертях плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес военного командования РФ. Какие главные выводы можно сделать о раше-мобилизации на данный момент? Как она влияет на ход событий на фронте и на ситуацию внутри страны-агрессора? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/Zhyvytskyy/5273
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