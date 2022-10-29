Россия останавливает программу «зернового коридора» из Украины после взрывов в Севастополе

После утренних взрывов в акватории Севастополя руководство Российской Федерации решило остановить зерновую программу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на министерство обороны России.



Корабли в украинском порту. Фото из открытых источнико

В сообщении говорится, что из-за якобы террористического акта со стороны Украины против кораблей Черноморского флота, которые осуществляли безопасность программы "зернового коридора", Россия приостанавливает участие в этом проекте. Также российское министерство обвинило британских специалистов, якобы помогавших украинским военным в атаке на корабле.

"С учетом проведенного 29 октября киевским режимом с участием специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона прекращает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — говорится в сообщении. сообщении от Министерства обороны России.

Напомним, что утром 29 октября жители Севастополя услышали несколько мощных взрывов. Как стало известно позже, повреждения получили несколько кораблей. Одним из которых был фрегат "Адмирал Макаров", перенявший лавры главного корабля Российской Федерации в Черном море. Российский фрегат перевозит ракеты "Калибр". Именно с этого корабля были нанесены удары по Виннице, в результате которого погибала девочка, по имени Лиза.

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Крыму хакеры сломали российские телеканалы и показывают видео с утренними атаками по кораблям в бухте Севастополя. На видео видно, как повреждения наносят нескольким российским судам. Самим же россиянам запретили выкладывать видеоматериалы с последствиями утренних взрывов.

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