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Россия оккупировала очередной населенный пункт в Донецкой области: подробности от DeepState

По сообщениям DeepState, враг оккупировал Карловку в Донецкой области

сегодня, 08:25
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 31 августа аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Карловку Покровского района Донецкой области.

Россия оккупировала очередной населенный пункт в Донецкой области: подробности от DeepState

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Карловку, а также продвинулся в Галициновке, Стельмаховке, возле Долиновки и Песчаного. Уточнен район Красного Яра", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — одного желания украинцев противостоять путинской России маловато. Должна быть существенно усилена поддержка ключевого союзника Киева – США. Пока поддержки мало – говорить о победе Украины не приходится. Поэтому на Западе открыто говорят, что Украина проигрывает войну, если США продолжат оказывать поддержку медленно и нерешительно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "AP".

Авторы материала отмечают, что российско-украинская война закончится так, как решат западные политики. США должны разрешить Украине бить ракетами вглубь России, ведь ядерные угрозы Путина – это блеф. 

"Более 200 российских военных целей находятся в пределах досягаемости системы ATACMS. Эти цели включают в себя большие военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, топливные склады, склады боеприпасов и постоянные штабы", – отмечают авторы материала.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава украинского государства Владимир Зеленский попал под шквал критики со стороны военнослужащих, законодателей и военных аналитиков из-за стремительного продвижения российских войск на востоке Украины после того, как Киев начал дерзкое вторжение в Курскую область России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".




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