Компания "Башнефть" частично закрыла механическими сетками нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотных летательных аппаратов. Это половинчатое решение в отсутствии систем ПВО, чтобы хоть как-то повысить шансы на то, что удастся избежать серьезных разрушений после новых ударов Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя заявление главы российского региона Башкирия Радия Хабирова.

Удары по российским НПЗ. Фото: из открытых источников

"Компания "Башнефть" проявила инициативу и основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определенными механическими ограждениями. Но мы все понимаем, что это половинчатое решение. Допустим, они выдержат первый удар, но тут же может быть и второй", — сказал Хабиров.

По его словам, власти Башкирия пытаются договорится военным ведомством Росси для того, чтобы им помогли.

"Самое главное из того, что сделано, — мы обезопасили механическими сетками защиты основные колонны, соответственно, работает система наблюдения", — сообщил Хабиров.

Отметим, последняя атака дронов на российский нефтеперерабатывающий завод произошла 2 апреля. В Татарстане поврежден третий по величине российский НПЗ и производство "Шахедов".

Читайте также на портале "Комментарии" — согласно данным аналитической компании Kpler, за 10 дней до 13 апреля экспорт российского дизеля составлял в среднем 0,74 миллиона баррелей в день, что на 25% меньше, чем средний уровень за этот период в 2019-2023 годах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Также издание "Комментарии" сообщало – в марте Украина провела мощные атаки на российские нефтеперабатывающие заводы (НПЗ). Настолько активно, что американцы якобы призвали прекратить это, поскольку такие удары якобы могут привести к росту мировых цен на нефть и якобы способствуют эскалации. Эксперты проанализировали ситуацию специально для портала "Комментарии".



