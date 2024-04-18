На сколько снизился экспорт российского дизтоплива после атак по НПЗ: СМИ озвучили новые данные

Согласно данным аналитической компании Kpler, за 10 дней до 13 апреля экспорт российского дизеля составлял в среднем 0,74 миллиона баррелей в день, что на 25% меньше, чем средний уровень за этот период в 2019-2023 годах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Bloomberg.

Экспорт российского дизтоплива. Фото из открытых источников

Отмечается, что российский экспорт дизельного топлива продолжает падать через несколько недель после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы страны, пишет агентство.

Трейдеры внимательно следят за тем, что происходит с российскими топливными потоками. Поскольку темпы переработки нефти в стране недавно упали до 11-месячного минимума, существует вероятность того, что ей придется перенаправлять сырую нефть, которую ее заводы не могут переработать, на экспортный рынок. Хотя потоки нефти одновременно выросли, существуют практические ограничения для того, чтобы эти поставки выросли намного больше.

Последняя атака беспилотников на российский нефтеперерабатывающий завод произошла 2 апреля, но для того, чтобы любые перебои на заводах повлияли на экспортные потоки, нужно время.

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Также издание "Комментарии" сообщало – систематические взрывы на российских нефтебазах серьезно влияют на обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационных войск, находящихся на территории Украины. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.



