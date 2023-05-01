Россия не готова к контрнаступлению Украины: СМИ узнали подробности

Долгожданное контрнаступление Украины кажется неизбежным, и то, как каждая сторона готовится, красноречиво говорит об их готовности. Россия не готова к освободительной операции украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Издание отмечает, к линии фронта продолжает прибывать украинская военная техника. Движение техники и артиллерийских обстрелов не прекращается. Также звучат регулярные взрывы. Украинские войска поражают жизненно важные российские объекты на оккупированных территориях.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка "подходит к концу", а президент Владимир Зеленский заверил, что контрнаступление "произойдет", но возразил против какой-либо точной даты начала.

Журналисты допускают, что, возможно, контрнаступление уже началось, но активная его фаза может быть через несколько недель. СМИ отмечает, если этот факт подтвердится, он будет свидетельствовать об убедительном показателе успеха Украины.

По информации "CNN", Россия не сумела подготовиться к контрнаступлению ВСУ должным образом. Все еще ощущается нехватка боеприпасов, что есть большой проблемой для Москвы.

В СМИ отмечают, последние 72 часа, возможно, больше всего выдали недостаточную готовность России. Увольнение заместителя министра обороны по тылу Михаила Мизинцева. Минобороны России не объявило об его увольнении, а лишь издало приказ о том, что Алексей Кузьменков теперь приступил к работе.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина прощается с апрелем и входит в май, полный надежд (в том числе в ракурсе грядущего контрнаступления ВСУ), а также традиционных угроз, связанных с российской агрессией. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего, предположительно, ожидать Украине на разных фронтах – собственном военном, финансово-экономическом, внутри- и внешнеполитическом.



