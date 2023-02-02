Россия направила на Донбасс спецподразделения: какая им поставлена задача

Власти страны-агрессора направили в Донецкую область специальные подразделения быстрого реагирования из состава "СОБР" Росгвардии. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире общенационального телемарафона, сообщает портал "Комментарии".

Спецподразделения РФ. Фото: GettyImagеs

Алексей Дмитрашковский отметил, основной задачей спецназовцев будет ликвидация бунтов среди российских оккупантов.

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"Вчера стало известно, что на Донецком направлении с российской стороны подъехало подразделение "СОБР". Это связано не со штурмовыми действиями, а с морально-психологическим состоянием войск. Это подразделение прибыло, чтобы подавлять бунты", — отметил Дмитрашковский.

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