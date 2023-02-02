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Россия направила на Донбасс спецподразделения: какая им поставлена задача

Россия направила на Донбасс спецподразделения, которые должны ликвидировать бунты среди оккупантов

сегодня, 17:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Власти страны-агрессора направили в Донецкую область специальные подразделения быстрого реагирования из состава "СОБР" Росгвардии. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире общенационального телемарафона, сообщает портал "Комментарии".

Россия направила на Донбасс спецподразделения: какая им поставлена задача

Спецподразделения РФ. Фото: GettyImagеs

Алексей Дмитрашковский отметил, основной задачей спецназовцев будет ликвидация бунтов среди российских оккупантов.


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"Вчера стало известно, что на Донецком направлении с российской стороны подъехало подразделение "СОБР". Это связано не со штурмовыми действиями, а с морально-психологическим состоянием войск. Это подразделение прибыло, чтобы подавлять бунты", — отметил Дмитрашковский.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты продолжают терроризировать Украину ракетными ударами. Очередной жертвой стал Краматорск, где под удар попал четырехэтажный жилой дом. Есть погибшие и травмированные. Тем временем Кремль проводит информационно-психологические операции, стараясь растянуть украинские войска, а подспудно готовя эскалацию на критических направлениях, которыми являются юг и восток. Почему, видя всё это, Запад так и не дает нам полный арсенал запрашиваемого вооружения, включая авиацию и дальнобойные ракеты? Как могут события развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                                                                          

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит позиция Грузии по войне в Украине – почему Тбилиси боится ссориться с Москвой.



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