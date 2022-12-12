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Россия наносит удары ракетами украинского производства

Ракеты, которые Украина отдала Российской Федерации для обеспечения территориальной целостности, теперь наносят удары.

сегодня, 16:24
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Автор:

Slava Kot

В 90-е годы Украина передала России часть своего военного потенциала и таким образом должна была получить обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны. Однако представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявляет, что Россия недавно атаковала Украину именно украинскими ракетами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Time.

Россия наносит удары ракетами украинского производства

Ракета Х-55, изготовленная в Украине. Фото: из открытых источников

После октябрьских террористических ракетных ударов по Украине ГУР сообщило, что нашли обломки крылатой ракеты Х-55, разработанной в 1970-х годах, которая должна была нести ядерный заряд. Однако боевая часть была удалена. Таких ракет было обнаружено несколько единиц.

Кроме того, Вадим Скибицкий уверяет, что ракета, выпущенная российскими войсками, была изготовлена в Украине.

Скибицкий считает, что эти ракеты попали в Россию в рамках международного соглашения, которое имело целью уничтожить украинский военный арсенал, а получить гарантии безопасности от России, США и Великобритании. Таким образом, по "Будапештскому меморандуму" Украина получила неядерный статус, а большинство оружия было уничтожено или перевезено в Россию.

"Также были переданы все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Сейчас этими бомбардировщиками против нас используют ракеты Х-55. Лучше мы бы их передали США". – сказал генерал Скибицкий.

Россияне снимают с крылатой ракеты Х-55 ядерную боеголовку и таким образом пытаются отвлечь украинские системы ПВО и нанести удар более мощным и современным оружием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные в танковой дуэли уничтожили российскую технику.

Также "Комментарии" писали о президенте Турции, который угрожает нанести ракетные удары.



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/12/12/world/europe/russia-ukraine-missiles.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:49

Єдиний в світі випадок, православне Зло б'ють його ж зброєю. А в нас все рішучість збільшується. Без розвитку світла ... обмежені в усьому. Ні Ізраїль ні Південна Корея ні ФРН, розділені у тривалому протистоянні, не жили в темряві, комендантському часі. Вони жили і розвивались разом з усім світом, а ні відклали на "після війни". Наскільки відсталими будемо за роки війни? Ось вони Афганістан Сирія Сомалі Ємен... А ціна влада Зе.

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