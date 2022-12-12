Россия наносит удары ракетами украинского производства

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В 90-е годы Украина передала России часть своего военного потенциала и таким образом должна была получить обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны. Однако представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявляет, что Россия недавно атаковала Украину именно украинскими ракетами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Time.
Ракета Х-55, изготовленная в Украине. Фото: из открытых источников
После октябрьских террористических ракетных ударов по Украине ГУР сообщило, что нашли обломки крылатой ракеты Х-55, разработанной в 1970-х годах, которая должна была нести ядерный заряд. Однако боевая часть была удалена. Таких ракет было обнаружено несколько единиц.
Кроме того, Вадим Скибицкий уверяет, что ракета, выпущенная российскими войсками, была изготовлена в Украине.
Скибицкий считает, что эти ракеты попали в Россию в рамках международного соглашения, которое имело целью уничтожить украинский военный арсенал, а получить гарантии безопасности от России, США и Великобритании. Таким образом, по "Будапештскому меморандуму" Украина получила неядерный статус, а большинство оружия было уничтожено или перевезено в Россию.
Россияне снимают с крылатой ракеты Х-55 ядерную боеголовку и таким образом пытаются отвлечь украинские системы ПВО и нанести удар более мощным и современным оружием.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные в танковой дуэли уничтожили российскую технику.
Также "Комментарии" писали о президенте Турции, который угрожает нанести ракетные удары.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 16:49
Єдиний в світі випадок, православне Зло б'ють його ж зброєю. А в нас все рішучість збільшується. Без розвитку світла ... обмежені в усьому. Ні Ізраїль ні Південна Корея ні ФРН, розділені у тривалому протистоянні, не жили в темряві, комендантському часі. Вони жили і розвивались разом з усім світом, а ні відклали на "після війни". Наскільки відсталими будемо за роки війни? Ось вони Афганістан Сирія Сомалі Ємен... А ціна влада Зе.