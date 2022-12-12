Россия наносит удары ракетами украинского производства

В 90-е годы Украина передала России часть своего военного потенциала и таким образом должна была получить обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны. Однако представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявляет, что Россия недавно атаковала Украину именно украинскими ракетами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Time.



Ракета Х-55, изготовленная в Украине. Фото: из открытых источников

После октябрьских террористических ракетных ударов по Украине ГУР сообщило, что нашли обломки крылатой ракеты Х-55, разработанной в 1970-х годах, которая должна была нести ядерный заряд. Однако боевая часть была удалена. Таких ракет было обнаружено несколько единиц.

Кроме того, Вадим Скибицкий уверяет, что ракета, выпущенная российскими войсками, была изготовлена в Украине.

Скибицкий считает, что эти ракеты попали в Россию в рамках международного соглашения, которое имело целью уничтожить украинский военный арсенал, а получить гарантии безопасности от России, США и Великобритании. Таким образом, по "Будапештскому меморандуму" Украина получила неядерный статус, а большинство оружия было уничтожено или перевезено в Россию.

"Также были переданы все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Сейчас этими бомбардировщиками против нас используют ракеты Х-55. Лучше мы бы их передали США". – сказал генерал Скибицкий.

Россияне снимают с крылатой ракеты Х-55 ядерную боеголовку и таким образом пытаются отвлечь украинские системы ПВО и нанести удар более мощным и современным оружием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные в танковой дуэли уничтожили российскую технику.

Также "Комментарии" писали о президенте Турции, который угрожает нанести ракетные удары.

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