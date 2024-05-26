Россия нанесла массированный ракетный удар: где в Украине было громко

В ночь на 26 мая Россия совершила новую массированную атаку по Украине. Россияне применили бомбардировщики Ту-95МС, из которых выпускали крылатые ракеты, а также атаковали дронами "шахед" и "Кинжалом". Новые атаки России были сосредоточены в Хмельницкой и Винницкой областях.



Россия нанесла удары по Украине. Фото с открытых источников

Согласно мониторинговым каналам атака БПЛА длилась пять часов. Беспилотники пролетели через Одесскую, Николаевскую, а также Киевскую области и направлялись в сторону Винницкой и Хмельницкой областей.

Ракетная атака продолжалась 2 часа, 20 минут. Россияне запустили ракеты с не менее 4-х бортов Ту-95 из района Саратовской области РФ. Они вошли на территорию Украины в 3:30.

Ракеты направлялись на запад через Киевскую и Житомирскую, а также на Львовщину. Мэра Львова Андрей Садовый указал, что две ракеты, двигавшиеся в сторону Львова, исчезли с радаров. Другие же ракеты нанесли удары по Староконстантинову Хмельницкой области. Кроме того, Россия подняла в воздух МиГ-31К, с которого запустила по этому городу ракетыу "Кинжал".

Также под ракетный удар попала Винницкая область По словам руководителя Винницкой ОВА в регионе было попадание в жилой дом, есть ранены и осуществляется эвакуация.

В целом ПВО работала, по меньшей мере, в Киевской, Одесской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях. За ночь украинские силы ПВО смогли уничтожить все 12 запущенных ракет Х-101 и 31 "шахед" над Украиной. Однако не удалось ликвидировать 2 ракеты Х-47М2 "Кинжал". В момент массированной ракетной атаки РФ по Украине в Польше подняли боевую авиацию в воздух.

В 5:20 был объявлен отбой воздушной тревоги.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Зеленский назвал количество ракет, которые имеет Россия для ударов по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Воздушных силах предупредили о новых целях российских массированных атак по Украине.