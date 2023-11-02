Россия накапливает ракеты: в ГУР рассказали, есть ли вскоре угроза повторения ударов

Страна-агрессор активно накапливает ракеты, скорее всего, готовясь к новым массированным обстрелам Украины зимой. Прошлогодние атаки могут повториться, но в меньших объемах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

В украинской разведке отметили, что пока что у Киева нет подтвержденных дат, когда противник собирается в новь активизироваться в нанесении массированных ударов, потому что "время пуска зависит от живого человека". Но Андрей Юсов подтвердил, что захватчики накапливают ракеты. Об этом свидетельствуют перерывы в массированных атаках.

"Поскольку в последнее время мы видим определенные перерывы в массированном использовании ракетных ударов по Украине, то да, происходит накопление. И угроза повторения, пусть в меньших объемах, террористических ракетных ударов государства-агрессора по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре в зимний период сохраняется", — прокомментировал Юсов.

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