logo

BTC/USD

26358.09

ETH/USD

1619.63

LTC/USD

64.61

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Самая большая угроза в отопительном сезоне: какие города в зоне риска
commentss НОВОСТИ Все новости

Самая большая угроза в отопительном сезоне: какие города в зоне риска

Непросто будет зимовать в Запорожье, Житомире, Кропивницком и Кременчуге

сегодня, 12:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

С приближением отопительного сезона все острее встает вопрос – сумеет ли наша страна выстоять против российских ударов по энергетическим объектам. Над какими городами нависнет самая большая угроза? Есть ли в Украине области, где меньше всего рисков, что буду отключения электроэнергии? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, рассмотрев мнения экспертов.

Самая большая угроза в отопительном сезоне: какие города в зоне риска

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

Если температуры воздуха зимой будут минус 10 градусов, то энергосистема страны будет балансировать на пределе

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью "УНИАН" высказал мнение, что самый большой риск оказаться в холодном доме среди зимы, да еще и без света – в двух городах – Киеве и Одессе. Причины этого две. Во-первых, этим городам-миллионникам нужно много электроэнергии. Во-вторых, и Киев, и Одесса есть абсолютно дефицитными с точки зрения генерационных мощностей. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам эксперта, в столице Украины хоть и есть генерация, но она покрывает от силы 30% потребления. А, что касается Одессы, то там вообще отсутствует генерация. 

Также Александр Харченко прогнозирует достаточно напряженную ситуацию с электроснабжением в Запорожье, Житомире, Кропивницком и Кременчуге. Однако, скорее всего, что под максимальным риском будут находиться и прифронтовые регионы: Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, Николаев, Запорожье.

Защитить все объекты практически нереально, потому что нет средств противовоздушной обороны

Военный эксперт Павел Нарожный высказал мнение, что ни один город Украины не защищен от ударов оккупантов на 100%. Поэтому нужно готовиться к тому, что энергетическая инфраструктура может быть поражены российскими войсками. 

"Россияне имеют техническую возможность достать по всей территории Украины. Нет ни одного региона Украины, который бы не был под угрозой. У нас есть Закарпатье, по которому был один обстрел, но это больше связано не с тем, что они не могут туда достать, просто они там не нашли достаточных целей для обстрелов, но это может измениться в любой момент", — заявил Павел Нарожный.

Он считает, что блэкаутов этой зимой точно не удастся избежать. Ведь, если посмотреть на карту электрических магистралей, то становится понятно, что каждый город питают по несколько электростанций. Защитить их всех просто нереально.

Читайте также на портале "Комментарии" — с чем приближаемся к зиме – какие шансы устоять против ударов по энергосистеме.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!