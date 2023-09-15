Самая большая угроза в отопительном сезоне: какие города в зоне риска

С приближением отопительного сезона все острее встает вопрос – сумеет ли наша страна выстоять против российских ударов по энергетическим объектам. Над какими городами нависнет самая большая угроза? Есть ли в Украине области, где меньше всего рисков, что буду отключения электроэнергии? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, рассмотрев мнения экспертов.

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

Если температуры воздуха зимой будут минус 10 градусов, то энергосистема страны будет балансировать на пределе

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью "УНИАН" высказал мнение, что самый большой риск оказаться в холодном доме среди зимы, да еще и без света – в двух городах – Киеве и Одессе. Причины этого две. Во-первых, этим городам-миллионникам нужно много электроэнергии. Во-вторых, и Киев, и Одесса есть абсолютно дефицитными с точки зрения генерационных мощностей.

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По словам эксперта, в столице Украины хоть и есть генерация, но она покрывает от силы 30% потребления. А, что касается Одессы, то там вообще отсутствует генерация.

Также Александр Харченко прогнозирует достаточно напряженную ситуацию с электроснабжением в Запорожье, Житомире, Кропивницком и Кременчуге. Однако, скорее всего, что под максимальным риском будут находиться и прифронтовые регионы: Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, Николаев, Запорожье.

Защитить все объекты практически нереально, потому что нет средств противовоздушной обороны

Военный эксперт Павел Нарожный высказал мнение, что ни один город Украины не защищен от ударов оккупантов на 100%. Поэтому нужно готовиться к тому, что энергетическая инфраструктура может быть поражены российскими войсками.

"Россияне имеют техническую возможность достать по всей территории Украины. Нет ни одного региона Украины, который бы не был под угрозой. У нас есть Закарпатье, по которому был один обстрел, но это больше связано не с тем, что они не могут туда достать, просто они там не нашли достаточных целей для обстрелов, но это может измениться в любой момент", — заявил Павел Нарожный.

Он считает, что блэкаутов этой зимой точно не удастся избежать. Ведь, если посмотреть на карту электрических магистралей, то становится понятно, что каждый город питают по несколько электростанций. Защитить их всех просто нереально.

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