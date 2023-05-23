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Россия начала срочную эвакуацию ядерного оружия из украинского приграничья

Из-за боев с РДК Россия эвакуирует из Белгородщины важный ядерный объект

сегодня, 20:55
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Автор:

Константин Куликов

Из-за боев с Российским добровольческим корпусом Российская Федерация срочно проводит эвакуацию хранилища ядерных боеприпасов "Белгород-22". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости".

Россия начала срочную эвакуацию ядерного оружия из украинского приграничья

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"В срочном режиме объект "Белгород-22" – хранилище ядерных боеприпасов – рашисты так же эвакуируют. Оно недалеко от Грайворона", – сказал Андрей Юсов.


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Представитель военной разведки Украины подчеркнул, что именно там хранилась часть боеприпасов для ядерного вооружения.

По словам Андрея Юсова, из-за ситуации в Белгородской области заметны "элементы паники" у представителей российского руководства. Об этом свидетельствует эвакуация местного населения.

"Эвакуация военного объекта "Белгород-22" – это тоже реакция. Мы понимаем, что для эвакуации такого рода объектов нужно иметь план, привлекать серьезную технику, количество личного состава", – отметил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, что после рейда на Белгородщину РДК назвала направления новых рейдов по территории РФ.

"Страна созрела для освобождения. А больше всего ждут освобождения территории, приграничные к зоне военных действий: Курск, Брянск, Белгород", — пишут российские повстанцы.

Бойцы РДК отмечают, что не собираются причинить вред мирному населению и призывают к помощи тех, кто выступает против путинской диктатуры.

Тем временем, украинские военные сбили российский вертолет вблизи Нью-Йорка.

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