Россия начала призывать на войну в Украине женщин

В России идет массовая вербовка женщин — заключенных колоний для участия в войне против Украины. Об этом, как сообщают "Комментарии", рассказала основательница правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова в интервью Telegram-каналу "Можем объяснить".

Заключенные ИК-7. Архивное фото

По словам Романовой, до последнего времени активная вербовка женщин шла на оккупированных территориях Украины. Так, пятдесят заключенных, по ее данным, пошли воевать из женской колонии города Снежное в Горловском районе Донецкой области. Еще сотню женщин завербовали в колониях на юге России, в частности, в Липецкой области.

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"В Липецке была именно массовая вербовка. Знаю, что женщины выбывали даже из московских СИЗО", — сообщила правозащитница.

О том, что около 30 осужденных женщин из ИК-7 в селе Новоуглянка в Усманском районе Липецкой области согласились отправиться воевать против Украины, написал Telegram-канал SOTA. Они заключили двухгодичный контракт с военным ведомством РФ, сообщил источник "Соты" среди родственников заключенных. Какую функцию будут выполнять женщины источник не сообщил, однако согласно его информации, более 90% заключенных колонии обладают положительным ВИЧ-статусом.

По словам Романовой, женщины в местах лишения свободы более подвержены пропаганде, поэтому порой идут воевать охотнее мужчин. По ее данным, женщины воюют в подразделениях штурмовиков. Их содержат вместе с мужчинами, но воюют они отдельно. Одним из главных мотивов для них, как и для заключенных мужчин, является освобождение от уголовной ответственности.

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