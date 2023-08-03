Арестович рассказал, в чем Россия обошла Украину

Украина "провалила некоторые решения" и "немного отстала" от темпов, которыми пошел противник — Россия. Такое мнение, как сообщают "Комментарии", высказал экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Алексей Арестович

"РФ вложила достаточно много денег в военное производство и разработки, перевела на трехсменное производство ВПК, и наладила серые схемы для поставок подсанкционных товаров, — пишет популярный блоггер в своем телеграмм-канале. - Россия устраивает перевороты в Африке, провоцирует страны НАТО в Беларуси".

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Тем не менее, по мнению Арестовича, Украина все же пока "играет проактивно", о чем свидетельствует подготовка к саммиту мира в Саудовской Аравии, где без участия России странами глобального Юга будет вырабатываться "формула мира" для Украины.



Арестович считает, что продолжением этого саммита станет голосование на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.



- Россию могут принуждать к миру дипломатическим путём, но единственный верный способ унять её провокации, свернуть широкие требования и действительно принудить к миру – увеличить поставки вооружений Украине, — считает экс-советник главы Офиса президента Украины.

Тем временем, Медведев рассказал, сколько россиян готовы воевать с Украиной. Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев — ответственный за пополнение рядов российской армии.

Руководители стран НАТО встретились в месте возможного удара России. Так называемый Сувалкский коридор между Польшей и Литвой соединяет страны Балтии с остальными государствами НАТО и может быть атакован из Калининградской области РФ и Беларуси.

А в Германии сделали новое заявление о дальнобойных ракетах Taurus для Украины. Борис Писториус объяснил, почему Германия не отправляет дальнобойные ракеты Taurus в Украину.



