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В Германии сделали новое заявление о дальнобойных ракетах Taurus для Украины

Борис Писториус объяснил, почему Германия не отправляет дальнобойные ракеты Taurus в Украину

сегодня, 17:59
Автор:
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Slava Kot
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В Германии сделали новое заявление о дальнобойных ракетах Taurus для Украины

Глава Минобороны Германии Борис Писториус. Фото из открытых источников

Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз заявил, что пока не будет поставок ракет большой дальности Taurus в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.


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Украина в конце мая отправила в Германию запрос с просьбой предоставить крылатые ракеты "воздух-земля" Taurus, с максимальной дальностью поражения цели около 500 км. Однако тогда немецкое правительство отклонило запрос Киева.

Во время визита в Баварию, где Борис Писториус встретился с местными пехотинцами, немецкий политик снова заявил, что не будет поставлять дальнобойные ракеты.

"Мы продолжаем верить, что сейчас это не наш главный приоритет", — сказал Писториус.

Немецкий руководитель Министерства обороны указал также на одну из причин, почему они не предоставляют ракету Taurus.

"Наши американские союзники также не снабжают эти крылатые ракеты", — заявил Борис Писториус.

Министр обороны Германии добавил, что в ракетах большой дальности он видит очевидные беспокойства. Однако подчеркнул, что Германия является одним из крупнейших партнеров Украины в помощи средствами ПВО, инженерной техникой, бронетехникой и в обучении солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в эксперты правительства Германии посчитали, сколько Россия еще сможет вести войну против Украины.

Также "Комментарии" писали о заявлении Министерства внутренних дел Германии, где рассказали, сколько немцев сражается на стороне России против Украины. По их сообщениям не менее 27 немцев поддерживает российскую сторону в войне. Несмотря на это, есть также граждане Германии, которые воюют и на стороне Украины.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/aug/03/russia-ukraine-war-live-russia-deliberately-using-food-as-a-weapon-says-eu-massive-drone-attack-on-kyiv#top-of-blog
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