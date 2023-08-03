В Германии сделали новое заявление о дальнобойных ракетах Taurus для Украины

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус. Фото из открытых источников
Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз заявил, что пока не будет поставок ракет большой дальности Taurus в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
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Украина в конце мая отправила в Германию запрос с просьбой предоставить крылатые ракеты "воздух-земля" Taurus, с максимальной дальностью поражения цели около 500 км. Однако тогда немецкое правительство отклонило запрос Киева.
Во время визита в Баварию, где Борис Писториус встретился с местными пехотинцами, немецкий политик снова заявил, что не будет поставлять дальнобойные ракеты.
Немецкий руководитель Министерства обороны указал также на одну из причин, почему они не предоставляют ракету Taurus.
Министр обороны Германии добавил, что в ракетах большой дальности он видит очевидные беспокойства. Однако подчеркнул, что Германия является одним из крупнейших партнеров Украины в помощи средствами ПВО, инженерной техникой, бронетехникой и в обучении солдат.
Также "Комментарии" писали о заявлении Министерства внутренних дел Германии, где рассказали, сколько немцев сражается на стороне России против Украины. По их сообщениям не менее 27 немцев поддерживает российскую сторону в войне. Несмотря на это, есть также граждане Германии, которые воюют и на стороне Украины.
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