В МВД назвали количество предателей Украины

Сегодня уже идентифицировали более 232 тысяч военных преступников и предателей. В их числе 400 представителей русской Федерации. Об этом сообщили в МВД.

В МВД рассказали о количестве предателей Украины (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что правоохранители идентифицируют преступников и вносят информацию в межведомственную информационную подсистему "Военный преступник", чтобы доказать их причастность к преступлению.

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В информационную подсистему по состоянию на 3 августа внесла данные о 232 131 человек, из которых 197 857 – военные российских оккупационных войск, 401 – представители военно-политического руководства страны-агрессора.

Кроме того, удалось идентифицировать 3 522 представителя незаконных вооруженных формирований и частных военных компаний, а также 3 267 коллаборантов и предателей Украины.

Представители СБУ, ГУР, СВР, Генштабу ВСУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, ГНСУ, ГПТС Украины, НАБУ, БЭБ имеют доступ к подсистеме, чтобы иметь возможность обмениваться информацией.

"За военными преступниками следят не только наши правоохранители, но и Европол", – говорится в сообщении МВД.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского обратились с призывом к миру из-за заявлений России по поводу войны . Мир должен прекратить серьезно относиться к тому, что говорит Россия, поскольку именно эта страна развязала полномасштабную войну против Украины и имеет руки по локоть в крови. Об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, именно такая позиция цивилизованного мира в отношении страны-агрессора должна определить отношение к войне, а также все юридические последствия режима российского диктатора Владимира Путина и сценарий войны.

