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Россия начала использовать новые системы маскировки для военной техники (ФОТО)

В сеть попали фотографии с необычным способом маскировки от россиян. Сможет ли Украина обнаружить российскую технику?

сегодня, 13:05
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Автор:

Slava Kot

Украина эффективно уничтожает военную технику и места дислокации русских солдат. Из-за таких действий россияне начали применять маскировочные средства для своих автомобилей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Россия начала использовать новые системы маскировки для военной техники (ФОТО)

Россия начала маскировать бензовозы под лесовозы. Фото из открытых источников

Украина получила от западных партнеров высокоточное оружие, позволяющее удачно уничтожать российскую технику и блокировать поставки топлива, снарядов в места нахождения российских военных. Подобным образом ВСУ удалось изгнать россиян из Херсона практически без боя, ведь украинские военные отрезали русскую армию от получения важных элементов для ведения войны: топливо, боеприпасы, еда.

Таким образом, россияне начали скрывать свою военную деятельность и маскировать ее под гражданскую технику. Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фотографии, на которых видны замаскированные бензовозы. Мобильные топливные станции обложены деревом и таким образом создают вид, будто лесовозы везут дрова. Ранее белорусские солдаты также создали инновационные системы защиты — нацепив горящее ведро на дуло танка.

Посмотреть как маскирующие военную технику россияне можно ниже:

Следует отметить, что украинская армия удачно разоблачает действия российских военных сил, о чем свидетельствует другое изображение из социальных сетей.

Россия начала использовать новые системы маскировки для военной техники (ФОТО) - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, который сообщил, когда следует ожидать наступление украинских военных. Буданов также в интервью назвал единственную проблему, остающуюся в войне с Российской Федерацией.

Также "Комментарии" писали о стране, которая экономически выиграет от российско-украинской войны.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/23921
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