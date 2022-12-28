Россия начала использовать новейшие танки Т-14

Российский танк Т-14 "Армата". Фото из открытых источников

Российская армия, начавшая войну против Украины почти не использовала новейшие разработки, однако из-за постоянных поражений РФ может изменить свою позицию. По словам российского пропагандиста, в Украину отправились новейшая разработка РФ танки Т-14 "Армата". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

ВСУ с начала осени все больше давит на российских оккупантов. Украинская армия уволила сотни населенных пунктов на востоке, а также на юге. Поэтому Россия, кроме использования старой техники времен Второй мировой войны, может начать использовать новую технику, которая только в 2021 году была поставлена на вооружение.

Т-14 является новейшим боевым танком российской армии и одним из нескольких современных видов оружия, продемонстрированных за последние годы российской оборонной промышленностью.

Пока неизвестно, участвует ли Т-14 "Армата" в реальных боевых действиях в Украине, однако большинство аналитиков скептически относятся к этому, ведь на опубликованных материалах видна только перевозка российских танков. Возможно, это очередная российская пропаганда.



Россия начала разработку танка Т-14 в 2016 году. По состоянию на 2021 год на вооружении у РФ есть 35 единиц этой военной техники, а по контракту планируется поставить еще 145 танков. Главное вооружение танка это 125 мм пушка, а также Т-14 "Армата" защищен двойной броней.

Будем ждать подтверждений от ВСУ об уничтожении новых российских танков Т-14 "Армата" с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о редкой танковой дуэли украинских войск с российскими. Соответствующее видео попало в сеть.

Также "Комментарии" писали об украинских военных, затрофеивших один из самых известных танков России.



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