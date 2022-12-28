Россия начала использовать новейшие танки Т-14

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Slava Kot
Российский танк Т-14 "Армата". Фото из открытых источников
Российская армия, начавшая войну против Украины почти не использовала новейшие разработки, однако из-за постоянных поражений РФ может изменить свою позицию. По словам российского пропагандиста, в Украину отправились новейшая разработка РФ танки Т-14 "Армата". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
ВСУ с начала осени все больше давит на российских оккупантов. Украинская армия уволила сотни населенных пунктов на востоке, а также на юге. Поэтому Россия, кроме использования старой техники времен Второй мировой войны, может начать использовать новую технику, которая только в 2021 году была поставлена на вооружение.
Т-14 является новейшим боевым танком российской армии и одним из нескольких современных видов оружия, продемонстрированных за последние годы российской оборонной промышленностью.
Пока неизвестно, участвует ли Т-14 "Армата" в реальных боевых действиях в Украине, однако большинство аналитиков скептически относятся к этому, ведь на опубликованных материалах видна только перевозка российских танков. Возможно, это очередная российская пропаганда.
Россия начала разработку танка Т-14 в 2016 году. По состоянию на 2021 год на вооружении у РФ есть 35 единиц этой военной техники, а по контракту планируется поставить еще 145 танков. Главное вооружение танка это 125 мм пушка, а также Т-14 "Армата" защищен двойной броней.
Будем ждать подтверждений от ВСУ об уничтожении новых российских танков Т-14 "Армата" с временно оккупированных территорий Украины.
Также "Комментарии" писали об украинских военных, затрофеивших один из самых известных танков России.
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сегодня, 17:13
Буде робота для Джавелінів наших ЗСУ. Рекомендація : положіть в вашу Армату побільше чорних пакетів для рашистських чмобіків.