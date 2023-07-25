Россия может атаковать Украину новыми "шахедами": подробности

Наше государство должно быть готово к атакам различных видов беспилотников. В частности, россияне могут атаковать Украину новым БПЛА "Шахед-149 Газа", который недавно представил Иран. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Шахед-149 Газа. Фото: из открытых источников

Спикер уточнил, что в Украине были не только "шахеды": также не раз сбивали ударный "Мохаджер-6".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Все может он (Ред. – Иран) передать России, если на то будет... Тот самый "Араш-2", похожий на крылатую ракету, — об этом тоже шла речь. Поэтому надо быть готовым к таким вещам, потому что беспилотники будут и в дальнейшем применяться", — рассказал Юрий Игнат.

Спикер добавил, что Украина также должна развивать у себя отрасль беспилотной авиации ударного типа, а также средства противодействия БПЛА.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москву 24 июля атаковали беспилотники. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, без особых последствий. А вот во временно оккупированном Крыму сегодня очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят выпады Путина и Лукашенко в адрес Польши – какая роль приготовлена для вагнеровцев.



