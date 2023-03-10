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Россия месяц накапливала ракеты для атаки по Украине, - ГУР

Запасы ракетных вооружений критически низки

сегодня, 15:23
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Автор:

Константин Куликов

Во время ракетных обстрелов Украины 9 марта Россия использовала то вооружение, которое смогла произвести за месяц. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире общенационального телемарафона.

Россия месяц накапливала ракеты для атаки по Украине, - ГУР

Ракетні запаси РФ виснажились

"Были и более массированные ракетные удары, и, в конце концов, интервалы между ними были значительно меньше. Поэтому рашисты продолжают ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, которое они сегодня имеют, — утверждает Андрей Юсов. — Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности, работали производства. Фактически то, что они могли произвести за месяц, сегодня было потрачено на украинские трансформаторы".


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По словам Андрея Юсова, российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низки", а интервал между обстрелами связан с тем, что россияне пытаются наверстать расходы боеприпасов с помощью производства, но производить в должном количестве они не могут.

- "Калибров" у них осталось 7% от количества, имевшегося в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать эти потери даже при помощи производства, — заявил Андрей Юсов.

В то же время он отметил, что Россия пытается обойти санкции, в частности, использовать контрабанду, "серые" схемы поставки необходимых составляющих для производства вооружения.

Напомним, что во время последнего массированного удара рашисты использовали 81 ракету, Украина же начала применять на поле боя "умную бомбу".

К слову, СБУ задержала враждебную агентку, корректировавшую ракетные удары.



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