Россия изменила тактику запуска ракет по Украине: какие новые методы использует враг

Из-за проблем с российскими кораблями в Черном море, армия РФ запускает для ударов по Украине ракеты с подлодок. Новую тактику запуска российских ракет зафиксировали военно-морские силы Украины.



Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Фото из открытых источников

В эфире "Радио Свобода" представитель ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что украинские силы удачно уничтожают российские корабли в Черном море, поэтому россияне ищут новые методы атаковать Украину.

"Никаких кораблей в море нет, как и не было. Но они ищут способы, как применять носители крылатых ракет, и есть верифицированный случай применения подводной лодки. Они применили подлодку для запуска ракет", — рассказал Плетенчук о запуске российской ракеты, который произошел 8 апреля.

По его словам, это лишь второй известный случай, когда россияне запустили ракету с подводной лодки за последние шесть месяцев.

"Это второй верифицированный случай фактически более чем за полгода. Ищут, как реализовывать свой потенциал ввиду опасностей, которые для них уже есть в Черном море", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что камеры украинских дронов зафиксировали модифицированный российский "танк-черепаху", который имел защиту для тяжелой техники РФ от беспилотников. Однако через несколько дней украинские силы уничтожили стоящий в ангаре странный российский танк.

Также "Комментарии" писали о датском военном аналитике, который дал прогноз относительно того, сможет ли Россия во время летнего наступления дойти до Киева. По его словам, россияне не прорвут линию обороны, ведь не провели мобилизацию, а украинские силы успешно защищают позиции.



