Россия использует "югославский сценарий" в Украине. Как это предотвратить

Советник Фонда защиты демократий доктор Ивана Страднер объясняет, как Путин использует разные аргументы для оправдания своих военных действий в Украине. Одним из таких пропагандистских элементов является вмешательство НАТО в Югославию в 1999 году. Кремлевская пропаганда так называемый "югославский сценарий" использует для дезинформации и раскола Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyiv Post.

Украинские военные. Фото: из открытых источников

Великобритания в середине марта согласилась предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Путин отреагировал на подобные действия союзников Украины и предостерег этого не делать. Представитель МИД РФ сразу же объявила, что это "югославский сценарий". Таким образом, Мария Захарова обвинила НАТО в использовании снарядов, вызвавших рак во время военных действий в 1999 году. В общем, это известный нарратив, который Кремль использует несколько лет.

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В России постоянно обвиняют НАТО в вмешательстве в Косово. Еще в 2022 году Путин вспомнил о событиях 1999 года и заявил, что "все были свидетелями войны в Европе, которую НАТО развязало против Югославии… Это действительно произошло. Без каких-либо санкций со стороны Совбеза ООН". Кремль также использует военную операцию НАТО в 1999 году, чтобы оправдать свои действия в Украине. США оправдали свою интервенцию в Косово как гуманитарное вмешательство. Путин также пытается всех заверить, что якобы решает гуманитарные вопросы по борьбе с нацизмом и русофобией.

Кроме оправданий своих преступных действий в Украине Россия использует операцию НАТО в Косово также как информационные компании на Балканах. Как утверждает Ивана Страднер, Путин пытается постоянно создать напряженное состояние в Сербии, чтобы удержать страну против Запада, который пытается улучшить ее отношения с Косово. Российские СМИ и правительство обвинило НАТО в использовании снарядов с обедненным ураном. После таких информационных заявлений президент Сербии Александр Вучич сообщил, что начнет расследование против НАТО. Сейчас в Высшем суде Белграда есть несколько дел об этом.

Доктор Ивана Страднер предлагает методы для борьбы с российской дезинформацией, которая все больше распространяется в странах Запада. Страднер рекомендует изменить тактику опровержения, ведь статьи НАТО, постоянно проверяющие российскую информацию лишь еще больше выставляют ее в центр внимания.

"Размещение нашего собственного нарратива в информационном пространстве заставит Россию перенаправить время, энергию и ресурсы на оборонительные, а не наступательные операции", – говорит советница Фонда защиты демократий.

Страднер считает, что следует показать, что Россия является ненадежным союзником для Сербии. Например, Россия была в миротворческой миссии под руководством НАТО в Косово, однако решила в 2003 году ее покинуть.

"Эффективные информационные операции должны высмеять Путина за то, что он бросил своих славянских братьев. Посеяв зерно сомнения в головах аудитории по поводу легитимности Кремля как союзника, информационные операции должны подвергнуть сомнению статус великого государства России", — считает Страднер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о танковых снарядах с обедненным ураном для Украины: насколько это опасно.

Также "Комментарии" писали о ядерном оружии в Беларуси и означают такие действия Путина для Украины и мира.