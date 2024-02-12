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Россия использует терминалы Starlink: объяснение Илона Маска

Илон Маск прокомментировал ситуацию с возможным использованием Россией терминалов интернет-связи Starlink от компании SpaceX.

сегодня, 09:15
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на информацию, что российские военные используют терминалы Starlink во время войны в Украине. По словам американского миллиардера, это "ложные новости".

Россия использует терминалы Starlink: объяснение Илона Маска

Илон Маск о терминалах Starlink в России. Фото из открытых источников

Информация об использовании россиянами терминалов Starlink появилась среди российских военкоров, а затем была подтверждена представителем ГУР Андреем Юсовым. Представитель украинской разведки отметил, что "зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств" и добавил, что "это начинает набирать системный характер".

Однако Илон Маск заявил, что компания SpaceX не продает российскому правительству или российским военным свои терминалы интернет-связи.

"В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категоричная неправда. Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно в Россию", — написал Илон Маск в X.

Однако в комментариях под сообщением Маска спросили, знает ли компания, если Starlink активируют на территории России.

"Спутники Starlink не будут закрывать связь в России", – отметил Илон Маск.

Таким образом, несмотря на то, что компания прямо не поставляет Starlink в Россию, однако россияне смогут покупать терминалы интернет-связи в других странах и использовать их в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск поддержал идею, что Украина проиграет войну, а также высказался по поводу судьбы Крыма.

Также "Комментарии" писали, что американский бизнесмен Илон Маск в своем предсказании на 2024 год заявил, что он будет "сумасшедшим".



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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1756758674087825879
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