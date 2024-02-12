Россия использует терминалы Starlink: объяснение Илона Маска

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Slava Kot
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на информацию, что российские военные используют терминалы Starlink во время войны в Украине. По словам американского миллиардера, это "ложные новости".
Илон Маск о терминалах Starlink в России. Фото из открытых источников
Информация об использовании россиянами терминалов Starlink появилась среди российских военкоров, а затем была подтверждена представителем ГУР Андреем Юсовым. Представитель украинской разведки отметил, что "зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств" и добавил, что "это начинает набирать системный характер".
Однако Илон Маск заявил, что компания SpaceX не продает российскому правительству или российским военным свои терминалы интернет-связи.
Однако в комментариях под сообщением Маска спросили, знает ли компания, если Starlink активируют на территории России.
Таким образом, несмотря на то, что компания прямо не поставляет Starlink в Россию, однако россияне смогут покупать терминалы интернет-связи в других странах и использовать их в РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск поддержал идею, что Украина проиграет войну, а также высказался по поводу судьбы Крыма.
Также "Комментарии" писали, что американский бизнесмен Илон Маск в своем предсказании на 2024 год заявил, что он будет "сумасшедшим".
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