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Россия хочет запретить гривну на временно оккупированных территориях

Украинскую валюту полностью запретят, а жителей, хранящих гривны, сочтут врагами народа.

сегодня, 13:20
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Автор:

Slava Kot

С 1 января 2023 г. Российская Федерация планирует запретить валютные операции с гривной на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Фёдорова.

Россия хочет запретить гривну на временно оккупированных территориях

Россия намерена запретить гривну. Фото из открытых источников

Иван Федоров отмечает, что российские оккупационные власти начинают очередной террор украинского населения на временно оккупированных территориях. Теперь, кроме проверки автомобилей, телефонов и того, что забирают людей в "подвалы", россияне хотят запретить обращение украинской валюты. Федоров добавил, что после каждой успешной операции украинских войск русские репрессии против мирного населения усиливаются.

"С 1 января захватчики усиливают и экономический террор – запрещают обращение гривны и приравнивают его к федеральному преступлению", — отмечает украинский чиновник.

Жителей временно оккупированных территорий заставляют совершать обмен гривны на российские рубли по невыгодному курсу, а разницу от таких незаконных операций коллаборанты и предатели кладут себе в карман.

"Но им стоит, что в черных мешках, в которых большинство поедет домой, карманов не предусмотрено", – считает мэр Мелитополя Ивана Федорова.

Мелитополь считается воротами в Крым, поскольку расположен на пересечении очень важных автомобильных дорог и железнодорожной линии, которая соединяет Россию с полуостровом и другими оккупированными территориями Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие "сюрпризы" покидают российские военные на освобожденных Украиной территориях.

Также "Комментарии" писали о Валерии Залужном, который рассказал, что необходимо делать с российскими военными и другими врагами Украины.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1043
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