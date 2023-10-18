Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать обращение в Канаду и Интерпол для экстрадиции бывшего ветерана дивизии "Галичина" Ярослава Гунько, которого приветствовал парламент Канады. Об этом, как сообщают "Комментарии", передают росСМИ.

Ярослав Гунько в канадском парламенте

По словам Шойгу, Россия подозревает Ярослава Гунько в совершении военных преступлений против "мирного советского населения" на территории Львовской области. Речь, по мнению Шойгу, идет об уничтожении поляков и евреев.

"Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере", — заявляет Шойгу.

Напомним, что члены дивизии "Галичина" не являлись членами ордена СС. Более того, они не могли ими быть, поскольку принадлежали, с точки зрения нацистов, к расово неполноценным славянам. Дивизия, как и другие инонациональные формирования Третьего Рейха, сформирована в рамках ведомства Гиммлера носила приставку "оружия СС", указывающая на то, что участники формирования не являются членами СС.

Формирование добровольческой дивизии население Галичины встретило с энтузиазмом и на сборные пункты явилось 80 тысяч человек, 13 из которых стали в строй. Основной мотив, который двигал галичанами, пережившие два года большевистского террора, желание вступить в бой с СССР. Кроме того, галичане надеялись на то, что дивизия станет основой для формирования украинской армии, в случае создания украинского государства, как это произошло в 1918 году с Легионом Украинских Сечевых Стрельцов.

Польша обвиняет членов дивизии в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, а Словакия — в участии в подавлении антинацистского восстания в 1944 году.

Несмотря на договоренности западных союзников и СССР о выдачи коллаборантов, бойцы "Галичины" не были выданы Советскому Союзу, так как они отказались признавать себя советскими гражданами. Вместо этого они подчеркнули, что они являются гражданами довоенной Польши.

Советский Союз уже после Второй мировой не смог доказать причастность дивизии "Галичина" к военным преступлениям и добиться выдачи ее ветеранов СССР.

В 2016 году парламент Польши квалифицировал действия солдат дивизии против польского населения как геноцид. 5 декабря 2022 года Верховый суд Украины признал, что символика дивизии "Галичина" не является нацистской.

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