Российская армия нацелилась на большой город: хотят его захватить



















Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что российская армия собирает большое количество техники и личного состава, чтобы захватить Купянск на востоке Украины.

Украинские военные атакуют позиции окупантов. Фото из открытых источников

Во время эфира телемарафона Илья Евлаш назвал город, на который нацелилась российская армия.

"Благодаря большому количеству техники и живой силе враг хочет добраться к Купянску и попытаться его окружить, а затем и захватить", — сообщил представитель восточной группировки и добавил, что ВСУ имеет там мощные силы, которые сдерживают это нашествие, поэтому противник не будет иметь успехов на этом участке.

По словам военного, россияне снизили свои силы на Лиманском направлении, после постоянных неудач и качественной работе украинского войска. Поэтому они начали пытаться изменить направление и сосредоточить силы на Купянске.

"Лиманское направление пока противник не трогает, вероятно, из-за того, что раньше здесь изрядно получили на орехи от Сил обороны Востока и сейчас перегруппировывается и восстанавливается", — сказал Евлаш.

Представитель восточной группировки отметил, что цель России – это полный захват Донецкой и Луганской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник Зеленского Михаил Подоляк озвучил основные задачи президента России Владимира Путина. По его словам, российский диктатор хочет затянуть войну в Украине, "сохранить" свое лицо на международной арене и получить доступ к оружию для дальнейших боевых действий.

Также "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты объяснили, почему перед Украиной есть условия использования оружия на поле боя, а перед Израилем они отсутствуют.