logo

BTC/USD

28360.29

ETH/USD

1575.84

LTC/USD

61.75

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российская армия нацелилась на большой город: хотят его захватить
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская армия нацелилась на большой город: хотят его захватить

В ВСУ назвали цель российских сил на востоке Украины, где рашисты хотят захватить украинский город.

сегодня, 16:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:








Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что российская армия собирает большое количество техники и личного состава, чтобы захватить Купянск на востоке Украины.

Российская армия нацелилась на большой город: хотят его захватить

Украинские военные атакуют позиции окупантов. Фото из открытых источников

Во время эфира телемарафона Илья Евлаш назвал город, на который нацелилась российская армия.


"Благодаря большому количеству техники и живой силе враг хочет добраться к Купянску и попытаться его окружить, а затем и захватить", — сообщил представитель восточной группировки и добавил, что ВСУ имеет там мощные силы, которые сдерживают это нашествие, поэтому противник не будет иметь успехов на этом участке.

По словам военного, россияне снизили свои силы на Лиманском направлении, после постоянных неудач и качественной работе украинского войска. Поэтому они начали пытаться изменить направление и сосредоточить силы на Купянске.

"Лиманское направление пока противник не трогает, вероятно, из-за того, что раньше здесь изрядно получили на орехи от Сил обороны Востока и сейчас перегруппировывается и восстанавливается", — сказал Евлаш.

Представитель восточной группировки отметил, что цель России – это полный захват Донецкой и Луганской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник Зеленского Михаил Подоляк озвучил основные задачи президента России Владимира Путина. По его словам, российский диктатор хочет затянуть войну в Украине, "сохранить" свое лицо на международной арене и получить доступ к оружию для дальнейших боевых действий.

Также "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты объяснили, почему перед Украиной есть условия использования оружия на поле боя, а перед Израилем они отсутствуют.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!