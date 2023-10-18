Российская армия нацелилась на большой город: хотят его захватить

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Slava Kot
Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что российская армия собирает большое количество техники и личного состава, чтобы захватить Купянск на востоке Украины.
Украинские военные атакуют позиции окупантов. Фото из открытых источников
Во время эфира телемарафона Илья Евлаш назвал город, на который нацелилась российская армия.
По словам военного, россияне снизили свои силы на Лиманском направлении, после постоянных неудач и качественной работе украинского войска. Поэтому они начали пытаться изменить направление и сосредоточить силы на Купянске.
Представитель восточной группировки отметил, что цель России – это полный захват Донецкой и Луганской области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник Зеленского Михаил Подоляк озвучил основные задачи президента России Владимира Путина. По его словам, российский диктатор хочет затянуть войну в Украине, "сохранить" свое лицо на международной арене и получить доступ к оружию для дальнейших боевых действий.
Также "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты объяснили, почему перед Украиной есть условия использования оружия на поле боя, а перед Израилем они отсутствуют.
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