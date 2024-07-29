Россия хочет навязать силовой шантаж: какой план противостояния готовит Украина

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца ноября 2024 года Украина создаст план действий по достижению мира, который представит на втором Саммите мира. Аналитик и кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что сложившееся направление станет решающим для окончания войны, а России будет труднее навязывать свой силовой шантаж в таком случае.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Политтехнолог Олеся Яхно считает, правильным решением озвучить относительные даты проведения второго Саммита мира до президентских выборов в США.
По словам эксперта, Россия попытается этот момент использовать для усиления военных действий, чтобы получить более выгодные условия и говорить с позиции силы о мирных переговорах. Однако, если Украина создаст план действий, который получит всеобщую международную поддержку, Кремлю будет сложнее использовать свою позицию.
Кандидат политических наук считает, что план действий к миру в Украине будет состоять из конкретных решений по безопасности Украины, в частности движение к миру должно быть основано на международном праве, уставе ООН, на исключении ядерных рисков и других опасностей.
Больше о рисках для Украины провести второй Саммит мира читайте в эксклюзивном материале портала "Комментарии": "Что теперь будет с формулой мира: почему появилось заявление Зеленского о мирном плане".
Ранее портал "Комментарии" сообщали о визите лидера Индии Нарендры Моди в Украину и ключевом пункте в переговорах с президентом Владимиром Зеленским.
Также "Комментарии" писали о версии бывшего британского премьера о том, какой мирный план окончания войны предложит Дональд Трамп Украине.
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