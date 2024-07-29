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Россия хочет навязать силовой шантаж: какой план противостояния готовит Украина

Россия хочет иметь преимущество на поле боя, чтобы получить лучшие условия во время мирных переговоров для окончания войны в Украине.

сегодня, 21:12
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Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца ноября 2024 года Украина создаст план действий по достижению мира, который представит на втором Саммите мира. Аналитик и кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что сложившееся направление станет решающим для окончания войны, а России будет труднее навязывать свой силовой шантаж в таком случае.

Россия хочет навязать силовой шантаж: какой план противостояния готовит Украина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Политтехнолог Олеся Яхно считает, правильным решением озвучить относительные даты проведения второго Саммита мира до президентских выборов в США.

"Мы делаем все правильно, когда называем определенные сроки, например, конец ноября, когда должен пройти второй Саммит мира. Мы пытаемся ускорить процесс до президентских выборов США, потому что Россия хочет обратного. Она хочет дотянуть до выборов, ведь пока будет формироваться новая администрация, США будет не до внешнеполитических вопросов", — говорит Яхно.

По словам эксперта, Россия попытается этот момент использовать для усиления военных действий, чтобы получить более выгодные условия и говорить с позиции силы о мирных переговорах. Однако, если Украина создаст план действий, который получит всеобщую международную поддержку, Кремлю будет сложнее использовать свою позицию.

"Важно сформировать направление, даже если оно не будет выполняться Россией. План действий или формула мира — можно называть как угодно. Главное, чтобы этот процесс был согласован Украиной, согласован нашими союзниками, а еще чтобы он имел поддержку в других регионах, так называемых "нейтральных странах" Глобального юга, в странах, не поддержавших санкции против России. Важно, чтобы они поддерживали движение к миру. Если сам подход будет утвержден, то от него будут дальше отталкиваться в инициативах. России будет труднее навязывать свой силовой шантаж", — подчеркивает Яхно.

Кандидат политических наук считает, что план действий к миру в Украине будет состоять из конкретных решений по безопасности Украины, в частности движение к миру должно быть основано на международном праве, уставе ООН, на исключении ядерных рисков и других опасностей.

Больше о рисках для Украины провести второй Саммит мира читайте в эксклюзивном материале портала "Комментарии": "Что теперь будет с формулой мира: почему появилось заявление Зеленского о мирном плане".

Ранее портал "Комментарии" сообщали о визите лидера Индии Нарендры Моди в Украину и ключевом пункте в переговорах с президентом Владимиром Зеленским.

Также "Комментарии" писали о версии бывшего британского премьера о том, какой мирный план окончания войны предложит Дональд Трамп Украине.



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