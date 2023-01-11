Россия готовится к новому удару по Украине: как положить конец ракетному террору

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует, что РФ готовится нанести новый массированный удар ракетами и дронами по нашей стране в промежутке с 12 по 15 января. В Минобороны Украины считают, что запас дальнобойных ракет у противника остался где-то на 2-3 массированных удара со средним интервалом в 11-16 суток на подготовку каждого. О чем говорят данные заявления? Что еще предстоит сделать, чтобы минимизировать последствия ракетного террора со стороны России? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Есть надежда, что Украина в ближайшем времени проявит улучшение своей ПВО путем увеличения процента сбитых ракет противника

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Сергей Магера поделился таким мнением:

"На мой взгляд, подсчет количества российских ракет – не совсем то, на чём стоит акцентировать внимание. В пользу такой точки зрения говорит тот факт, что после крайних обстрелов Украины были найдены обломки ракет, изготовленных в декабре 2022. То есть, их арсенал в РФ пополняется. И мы не можем четко вычислить количество ракет. Тем более, что война – не тот отрезок времени, когда можно объективно оценивать наличие тех или иных средств у противоборствующих сторон. Понятно, что вся информация засекречена".

По мнению нардепа, нам следует рассчитывать не на то, что у противника станет меньше ракет для обстрела, а на укрепление сил ПВО Украины. Что, собственно, и происходит.

"Наши зарубежные партнеры, Минобороны Украины прекрасно понимают, что снижение ущерба от массированных ракетных ударов со стороны страны-агрессора зависит, прежде всего, от эффективности средств украинской противовоздушной обороны. Надеемся, что вскоре мы увидим работы систем Patriot и других современных средств ПВО и ПРО. Ранее противоракетной обороны у нас практически не было. Отлично, что сейчас мы укрепляемся в данном направлении. Надеюсь, что Украина в ближайшем времени проявит улучшение своей ПВО (включая ПРО) путем увеличения процента сбитых ракет противника. Свести абсолютно к нулю процент попаданий, увы, невозможно. Но наша задача — минимизировать ущерб", – поясняет Сергей Магера.

В помощь тут, отмечает он, действия ВСУ на поле боя. Нам важно, акцентирует эксперт, сдержать противника на юго-востоке, начать свои наступательные действия, чтобы сместить акцент Кремля на военные действия, а не террористические удары по гражданской инфраструктуре.

"Акцент будет смещен и внутри РФ, в медийном пространстве. Надеемся, вооруженные силы агрессора потерпят поражения. А нам для этого нужны соответствующие средства поражения, бронетехника и так далее, – подчеркивает Сергей Магера. – Есть предпосылки, что еще зимой этого года мы получим всё необходимое, включая военную технику наступательного характера".

Необходимы более жесткие ограничения, чтобы у России не было возможности закупать комплектующие для своих ракет

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что массированные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины – свидетельство террористических подходов к ведению войны, которые для себя избрало руководство России.

"Путин лично и публично признался в собственном терроризме, "на камеры" приказав обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины. А это – настоящий терроризм. Подобные массированные обстрелы Украины показывают, что Россия должна быть признана государством — спонсором терроризма всеми государствами, принадлежащими к цивилизованному миру", – уверен Петр Олещук.

К этому, напоминает он, неоднократно призвал президент Украины Зеленский. Также он призвал предоставить нам современные системы ПВО, чтобы можно было отражать атаки агрессора. И это, подчеркивает политолог, уже приносит соответствующие результаты. По итогам декабрьского визита Зеленского в США было объявлено о новом пакете помощи, в который входит и самая современная и мощная система ПВО США — Patriot.

"Вывод, который должен сделать мир, прост – нельзя поддерживать террористические государства и террористические режимы. Необходимы более жесткие ограничения, чтобы у России не было возможности закупать комплектующие для своих ракет, – отмечает Петр Олещук. – Над этим работает украинская комиссия "Ермака – Макфола", которая, в частности, предлагает усилить санкционные ограничения, чтобы комплектующие не "утекали" в террористические государства".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Слуге народа анонсировали – на ближайшем заседании Рада лишит мандатов 4 депутатов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!