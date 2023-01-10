Что с ракетами у россиян: актуальные данные Минобороны

На 3 января 2023 года армия страны-оккупантки имела 118 ракет типов Х-555 и Х-101 и 59 "Калибров". В общей сложности — 177 крылатых ракет наиболее "ходовых" типов, которые использовались для ударов по энергоинфраструктуре Украины, пишут "Комментарии" по информации, обнародованной в Минобороны.



На сколько обстрелов РФ хватит ракет

По нехитрым подсчетам, у врага остался запас дальнобойных ракет где-то на 2-3 массированных удара, значит обстрелы могут продолжаться еще месяц-полтора, если выходить из среднего интервала в 11-16 суток на подготовку, как они делали раньше.

Однако не все так оптимистично, как кажется на первый взгляд. Минобороны Украины также информирует, что противник имеет еще 92 баллистические ракеты и 52 крылатые ракеты в ОТРК "Искандер". Если это доплюсовать, получается, что армия противника имеет запасы на 4-5 массированных ударов по нашим позициям и энергоинфраструктуре, и поэтому обстрелы могут продолжаться в течение 1,5-2 месяцев.

В своих публичных заявлениях ГУР МОУ предостерегает еще и о том, что россияне могут начать "миксовать" типы ракет в одном залпе, чтобы хоть как-то сохранить разрушительную силу обстрелов.

На такой случай рашисты имеют 160 сверхзвуковых крылатых ракет Х-22 – фактическая дальность стрельбы всего 300 км, но слишком эффективны при попадании в промышленные объекты. Кроме того, более 300 сверхзвуковых крылатых ракет типа П-800 берегового противокорабельного комплекса "Бастион". И еще около 300 крылатых ракет для тактической авиации.

Не стоит забывать и разведка МОУ и Минобороны предупреждают, что российский военно-промышленный комплекс (ВПК) потенциально производит ежемесячно новых: 30-40 ракет Х-101, 15 ракет "Калибр" и 4-5 ракет в ОТРК "Искандер".

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