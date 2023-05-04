Россия готовится к круговой обороне Мариуполя: подробности от ГУР

Российские оккупанты готовятся к круговой обороне временно захваченного Мариуполя Донецкой области. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий.

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Россияне готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне", – рассказал разведчик.

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Вадим Скибицкий отметил, оккупанты пытаются восстановить инфраструктуру портов для доставки военных грузов и стягивают в захваченные города войска для усиления обороны.

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