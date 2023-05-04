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Россия готовится к круговой обороне Мариуполя: подробности от ГУР

Оккупанты ожидают активизации боевых действий не только в Мариуполе, но и в других городах Донбасса

сегодня, 08:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты готовятся к круговой обороне временно захваченного Мариуполя Донецкой области. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий.

Россия готовится к круговой обороне Мариуполя: подробности от ГУР

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Россияне готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне", – рассказал разведчик.


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Вадим Скибицкий отметил, оккупанты пытаются восстановить инфраструктуру портов для доставки военных грузов и стягивают в захваченные города войска для усиления обороны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле признали, что Украина атаковала резиденцию Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в это время не находился в Кремле.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZofM-MEfoNE
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