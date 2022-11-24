Россия готовится к боям: оккупанты свозят железобетонные конструкции поближе к "воротам" на полуостров

Российские войска активно обустраивают укрепления около админграницы с Херсонской областью и крымским полуостровом. Изготовленные блоки и конструкции свозят к городу Армянск, что считается "входом" на территорию АРК. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

Крым. Фото: из открытых источников

"На временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций", — говорится в сообщении.

В ВСУ также сообщают, что уже готовую продукцию российские захватчики вывозят в направлении города Армянск. Может быть, что эти действия направлены на создание защитных укреплений для будущей новой линии обороны.

Стоит напомнить, что по данным Главного управления разведки МОУ, российские военные готовятся к активной обороне Крымского полуострова, и производят позиционные районы на севере Джанкойского района.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российские оккупанты будут продолжать свой ракетный террор в Украине. Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, противнику понадобится около недели. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Еще раньше "Комментарии" писали - Европарламент принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма . Депутаты призвали к международной изоляции России. Какие практические последствия будут у данного решения? Какие еще удары нужно нанести по стране-агрессору и стране-террористу, чтобы та убралась с Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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