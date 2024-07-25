Россия готовит новое наступление: Bild раскрыл детали

Российские оккупационные войска готовят наступление на Гуляйполе Запорожской области. В то же время украинцы могут контратаковать осенью. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild", со ссылкой на источники.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Как рассказал изданию ветеран ВСУ, который поддерживает контакт с бойцами на передовой, сейчас ВС РФ концентрируются вблизи оккупированного города Пологи, чтобы наступать оттуда на Гуляйполе.

"Россияне сейчас готовят наступление в Запорожской области и перебрасывают войска в Пологи для удара в направлении Гуляйполя. Гуляйполе является важным стратегическим и логистическим пунктом для украинцев. Если россияне возьмут его, Украина окажется под массированным давлением в Запорожской области", — сказал ветеран.

Другой источник в военных кругах Запада сообщил, что незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне союзников альянса проинформировали из Киева об украинском плане мобилизации, который может привести к "локальным контратакам начиная с осени".

По информации "Bild", уже сейчас для этого в ВСУ формируются новые бригады, проводится ротация пострадавших частей и компенсируются потери. На Западе считают, что военные силы РФ могут надорваться в течение ближайших месяцев, что может привести к новому повороту на поле боя. При этом источник в Киеве сообщил, что сейчас "вербовка идет медленно".

Отметим, спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил в эфире общенационального телемарафона, что сосредоточение на территории Запорожской области около 90 000 оккупантов не должно вызывать беспокойства, потому что речь идет обо всем личном составе, включая находящийся во временно оккупированных городах.

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