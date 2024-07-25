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Кравцев Сергей
Российские оккупанты завершили захват плацдарма вокруг Очеретино и захватили село Новоселовка Первая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".
Российские войска. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, в конце апреля российские войска совершили прорыв на северо-запад от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино. С тех пор они расширяли образовавшийся плацдарм, захватывая окружающие села. Теперь пало последнее из них – село Новоселовка Первая.
Далее на запад простирается несколько километров полей, которые могут стать для оккупантов оперативным пространством.
Отметим, ранее издание "Forbes" сообщало, что с очень большой вероятностью сотни украинских защитников окружены возле села Прогресс на востоке Украины. В настоящее время "приказа на вывод нет", сообщила ранее украинская аналитическая группа Deep State. Но этот приказ может поступить скоро, так как политика главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по его словам, заключается в том, что его войска никогда не должны сражаться до последнего человека.
В материале говорится, что окруженным украинских воинам придется или с боем пробиваться на запад, или ждать, пока другие бригады пробьются на восток.
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