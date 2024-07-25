Bild сообщает, что россияне захватили важный плацдарм: что происходит на фронте

Российские оккупанты завершили захват плацдарма вокруг Очеретино и захватили село Новоселовка Первая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Российские войска. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в конце апреля российские войска совершили прорыв на северо-запад от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино. С тех пор они расширяли образовавшийся плацдарм, захватывая окружающие села. Теперь пало последнее из них – село Новоселовка Первая.

Далее на запад простирается несколько километров полей, которые могут стать для оккупантов оперативным пространством.

"Российская армия вторжения захватила последний оплот украинских войск возле Очеретино — Новоселовку Первую. Бой за стратегическое поселение длился всего две недели. Ожидается, что теперь в этом направлении украинские войска отойдут за реку Волчья. Российские войска сейчас в 22 км к востоку от Покровска. В начале года это были 38 км", — отметил военный аналитик издания Юлиан Рёпке.

Отметим, ранее издание "Forbes" сообщало, что с очень большой вероятностью сотни украинских защитников окружены возле села Прогресс на востоке Украины. В настоящее время "приказа на вывод нет", сообщила ранее украинская аналитическая группа Deep State. Но этот приказ может поступить скоро, так как политика главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по его словам, заключается в том, что его войска никогда не должны сражаться до последнего человека.

В материале говорится, что окруженным украинских воинам придется или с боем пробиваться на запад, или ждать, пока другие бригады пробьются на восток.

"В последние дни на поле боя к западу от руин Авдеевки появились зловещие знаки. За неделю группа российских мотострелковых полков прошла 6,5 километров на запад… Двигаясь к Прогрессу, российское соединение разделилось на две части и окружило два батальона 31-й механизированной бригады украинской армии", — говорится в публикации.



