Сотни украинских бойцов в окружении: СМИ спрогнозировали сценарий на одном из участков фронта

С очень большой вероятностью сотни украинских защитников окружены возле села Прогресс на востоке Украины. В настоящее время "приказа на вывод нет", сообщила ранее украинская аналитическая группа Deep State. Но этот приказ может поступить скоро, так как политика главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по его словам, заключается в том, что его войска никогда не должны сражаться до последнего человека. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что окруженным украинских воинам придется или с боем пробиваться на запад, или ждать, пока другие бригады пробьются на восток.

"В последние дни на поле боя к западу от руин Авдеевки появились зловещие знаки. За неделю группа российских мотострелковых полков прошла 6,5 километров на запад… Двигаясь к Прогрессу, российское соединение разделилось на две части и окружило два батальона 31-й механизированной бригады украинской армии", — говорится в публикации.

Журналисты сделали предположение, что причиной сложившейся ситуации являются "общесекторальные проблемы с украинским командованием". Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая ситуация на этом участке фронта стала критической из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад (110-ю механизированная бригада или 111-ю бригада территориальной обороны).

"Ни для кого не секрет, как выживают окруженные украинские батальоны. Российские и украинские силы регулярно снабжают изолированные войска тяжелыми дронами, сбрасывающими пакеты с продовольствием, водой и боеприпасами. Но доставка дронов не может бесконечно кормить и поить сотни людей, заменять ракеты и другие тяжелые боеприпасы или доставлять раненых в безопасное место. Батальонам, отрезанным под Прогрессом, придется с боем пробиваться на запад или ждать, пока бригады пробьются на восток", — говорится в материале.

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