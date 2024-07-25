Сотни украинских бойцов в окружении: СМИ спрогнозировали сценарий на одном из участков фронта

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Кравцев Сергей
С очень большой вероятностью сотни украинских защитников окружены возле села Прогресс на востоке Украины. В настоящее время "приказа на вывод нет", сообщила ранее украинская аналитическая группа Deep State. Но этот приказ может поступить скоро, так как политика главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по его словам, заключается в том, что его войска никогда не должны сражаться до последнего человека. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что окруженным украинских воинам придется или с боем пробиваться на запад, или ждать, пока другие бригады пробьются на восток.
Журналисты сделали предположение, что причиной сложившейся ситуации являются "общесекторальные проблемы с украинским командованием". Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая ситуация на этом участке фронта стала критической из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад (110-ю механизированная бригада или 111-ю бригада территориальной обороны).
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