Три самых горячих направления на фронте: какой прогноз до конца года

На фронте не стихают бои. Враг продолжает давить. Какие направления являются самыми горячими? Каков прогноз по фронту на ближайшие месяцы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Торецкое направление россияне могут выбрать, как главное для удара

Военный эксперт Олег Жданов в эфире "24 Канала" рассказал, что российские захватчики не оставляют попыток прорвать украинскую оборону. Самые ожесточенные бои сегодня продолжаются сразу в трех направлениях.

По словам эксперта, речь идет о Краматорском, Торецком, Покровском направлении.

"Количество атак со стороны российской армии там зашкаливает", — говорит Жданов.

Эксперт отметил, что штурмы на Покровском направлении не прекращаются, они постоянны. В Краматорском направлении враг тоже пытается давить на линию фронта, стремясь найти слабое место, чтобы организовать прорыв. Оккупанты преимущественно давят либо на севере, либо на юге.

"На севере в районе Калиновки канал спрятан под землю, там его можно спокойно перейти, если будет успех в прорыве нашей обороны, чего ВСУ до сих пор не допустили. А на юге россияне надеются обойти по трассе на Покровск до перекрестка на Константиновку, зайти с юга на Времен Яр. Там нестабильное количество атак может колебаться от 10 до 30 в сутки, но они тоже регулярные", – рассказал Жданов.

Эксперт отметил, что по отношению к Торецкому направлению у него складывается впечатление, что командование российских оккупационных войск может выбрать его как главный для удара.

"Там может произойти основная битва, потому что в случае прорыва на Торецком направлении оккупанты получат оперативное преимущество по всем трем указанным направлениям", – пояснил Олег Жданов.

Для россиян есть задача до конца года выйти на левый берег реки Оскол

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "ТСН" заявил, что до конца 2024 года Украина будет находиться в обороне, а наиболее выгодным для начала наступательных действий может стать 2025 год.

"До конца года мы будем в обороне. Основные наиболее опасные направления – конечно, Покровское, Торецкое. Я считаю, что Торецкая агломерация будет пиковым моментом общей наступательной кампании российских оккупантов в 2024 году. Конечно, это и Краматорское направление, Времен Яр. Они будут пытаться всеми усилиями до конца этого года закрыть вопросы по Торецкой агломерации и по Временному Яру, чтобы в 2025 году начать наступательные действия на Константиновку", – рассказал эксперт.

Коваленко отметил, что оккупанты будут двигаться и на юге. Сейчас у врага стоит задача срезать Роботинское направление и выйти на позиции, которые они занимали до начавшегося в 2023 году украинского контрнаступления.

"У них есть задача выйти на Северское направление, они двигаются по южному флангу. Для них есть задача до конца года выйти на левый берег реки Оскол. Они будут пытаться взять под свой контроль Волчанск и "зацепиться" за Липцы, чтобы начать там бои. Я назвал это в такой последовательности, в которой у окупантов есть важность выполнения боевых задач. Покровское направление, Торецкая агломерация, Часов Яр – это для них основное", – продолжил обозреватель.

При этом эксперт заметил, что на ход войны влияет и погода. Нынешняя жара играет на руку украинским защитникам, говорит Коваленко. Из-за нее россияне минимизировали использование механизированного компонента.

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