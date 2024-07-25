Три самых горячих направления на фронте: какой прогноз до конца года

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Кравцев Сергей
На фронте не стихают бои. Враг продолжает давить. Какие направления являются самыми горячими? Каков прогноз по фронту на ближайшие месяцы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов в эфире "24 Канала" рассказал, что российские захватчики не оставляют попыток прорвать украинскую оборону. Самые ожесточенные бои сегодня продолжаются сразу в трех направлениях.
По словам эксперта, речь идет о Краматорском, Торецком, Покровском направлении.
Эксперт отметил, что штурмы на Покровском направлении не прекращаются, они постоянны. В Краматорском направлении враг тоже пытается давить на линию фронта, стремясь найти слабое место, чтобы организовать прорыв. Оккупанты преимущественно давят либо на севере, либо на юге.
Эксперт отметил, что по отношению к Торецкому направлению у него складывается впечатление, что командование российских оккупационных войск может выбрать его как главный для удара.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "ТСН" заявил, что до конца 2024 года Украина будет находиться в обороне, а наиболее выгодным для начала наступательных действий может стать 2025 год.
Коваленко отметил, что оккупанты будут двигаться и на юге. Сейчас у врага стоит задача срезать Роботинское направление и выйти на позиции, которые они занимали до начавшегося в 2023 году украинского контрнаступления.
При этом эксперт заметил, что на ход войны влияет и погода. Нынешняя жара играет на руку украинским защитникам, говорит Коваленко. Из-за нее россияне минимизировали использование механизированного компонента.
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