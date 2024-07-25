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Количество оккупантов в Запорожской области растет: в ВСУ рассказали, к чему готовиться

ВСУ объяснили, почему не нужно беспокоиться из-за 90 000 оккупантов в Запорожской области

сегодня, 14:47 comments1524
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Кравцев Сергей

Сосредоточение на территории Запорожской области около 90 000 оккупантов не должно вызывать беспокойства, потому что речь идет обо всем личном составе, включая находящийся во временно оккупированных городах. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Количество оккупантов в Запорожской области растет: в ВСУ рассказали, к чему готовиться

Российские военные. Фото: из открытых источников

Спикер ВСУ отметил, что эту цифру нужно воспринимать "в контексте", и эти величины являются относительными.

Дмитрий Лиховий напомнил об интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для The Guardian, в котором тот объявил общую численность войск РФ в Украине – это 520 000.

"Соответственно, если поделить на разные направления, то очевидно, что 90 000 в Запорожской области – это цифра, которая не дает особых поводов для беспокойства, потому что речь идет о всей оперативной глубине российской обороны в Запорожской области", – сказал Лиховий.

Он отметил, что на территории области у россиян есть свои фортификации, оккупированные города и порты, в частности Мелитополь и Бердянск.

"Это не та группировка, которая сосредотачивается для наступления. Я постоянно подчеркиваю, что признаков формирования наступательной группировки в Запорожской области нет, как и в Херсонской. Но мы наблюдаем, мы отслеживаем какие-то небольшие движения", – сказал он.

Дмитрий Лиховий добавил, что прирост личного состава РФ на 2000 в Запорожской области – это немного, потому что у оккупантов происходят ротации.

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