Какую тактику РФ использует для переговоров с Украиной: где может активизироваться

Несмотря на то, что российское наступление не имеет успеха, ведь ВСУ держат удар, отбрасывая противника, Кремль продолжает гнать вперед своих вояк. Какую цель преследует Путин? Может еще враг ударить там, где мы не ждем? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

У россиян сейчас идея, чтобы дожать тыл

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире Радио NV выразил мнение, что Россия пытается принудить Украину и западных партнеров к перемирию.

"Россияне не могут долго нести потери такого масштаба. Их армия стачивается. К тому же сначала стачивается железо, а уже потом мясо. Людей они еще более-менее пополняют и еще некоторое время смогут. Хотя качество этих людей уменьшается с каждым набором .И уже на Харьковщине это выстрелило, поскольку там был огромный процент новобранцев", – убежден Дикий.

Он также добавил, что с техникой у оккупантов значительно большие проблемы, чем с личным составом. По словам эксперта, Россия пока не может компенсировать даже половину потерь, которые им наносят ВСУ.

"Почему они (русские – ред.) сейчас не приостанавливаются, бросают снова и снова полностью уничтоженные части в наступление. Им сейчас очень важно переломить нас психологически. Они пытаются создать и у нас и у наших западных союзников иллюзию. Они очень отчаянно блефуют, насаждают месседж о том, что Россия способна годами вести войну такой интенсивности. А если так — она просто обречена в ней победить. Ведь очевидно, что ни мы, ни Запад такую войну 10 лет вести не будут", — добавил Дикий.

Эксперт также отметил, что Кремль направил все свои силы для этой цели. В частности, речь идет о давлении на фронте и ударах в тылы, которыми Москва пытается показать "бессилие украинского ПВО". Идет очень хорошо продуманная кампания для того, чтобы сломить не нашу армию. Ведь они поняли, что не светит. У них сейчас идея, чтобы дожать тыл. Чтобы у нас сформировалась ошибочная картина о том, что запасы и ресурсы у РФ бесконечны и что они годами могут наступать.

На юге Запорожской области враг может активизироваться

Бывший представитель Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "ТСН" заявил, что на фронте у украинских защитников будет стратегическая оборона. Никаких контрнаступательных мер в ближайшее время мы не увидим, поскольку для этого нет ресурсов.

В то же время, говоря о том, где россияне могут активизироваться, он выразил уверенность, что это будет именно юг Украины, а не восток, к которому сейчас приковано все внимание.

"Скажу несколько непопулярную вещь. Сейчас все внимание приковано к востоку нашей страны, вновь враг начинает активизироваться на Харьковщине, видим, что он перебрасывает туда ресурс. Но все же я уверен в том, что враг в ближайшей перспективе свои накопленные ресурсы, которые сосредоточил на юге Запорожской области, будет пытаться трансформировать в территориальные достижения. Потому что не просто так постоянно рассказывают жители Мариуполя о прибытии военных кораблей российской армии, а также о кораблях, которые доставляют грузы военного назначения в порт Мариуполя. Я думаю, что враг осуществляет там накопление ресурсов и скорее всего он будет пытаться использовать эти ресурсы соответствующим образом именно на Запорожском направлении", — отметил Селезнев.

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