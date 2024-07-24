Какую тактику РФ использует для переговоров с Украиной: где может активизироваться

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря на то, что российское наступление не имеет успеха, ведь ВСУ держат удар, отбрасывая противника, Кремль продолжает гнать вперед своих вояк. Какую цель преследует Путин? Может еще враг ударить там, где мы не ждем? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире Радио NV выразил мнение, что Россия пытается принудить Украину и западных партнеров к перемирию.
Он также добавил, что с техникой у оккупантов значительно большие проблемы, чем с личным составом. По словам эксперта, Россия пока не может компенсировать даже половину потерь, которые им наносят ВСУ.
Эксперт также отметил, что Кремль направил все свои силы для этой цели. В частности, речь идет о давлении на фронте и ударах в тылы, которыми Москва пытается показать "бессилие украинского ПВО". Идет очень хорошо продуманная кампания для того, чтобы сломить не нашу армию. Ведь они поняли, что не светит. У них сейчас идея, чтобы дожать тыл. Чтобы у нас сформировалась ошибочная картина о том, что запасы и ресурсы у РФ бесконечны и что они годами могут наступать.
Бывший представитель Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "ТСН" заявил, что на фронте у украинских защитников будет стратегическая оборона. Никаких контрнаступательных мер в ближайшее время мы не увидим, поскольку для этого нет ресурсов.
В то же время, говоря о том, где россияне могут активизироваться, он выразил уверенность, что это будет именно юг Украины, а не восток, к которому сейчас приковано все внимание.
Читайте также на портале "Комментарии" – наблюдается серьезный прирост: в какую область кафиры опрокидывают резервы.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!