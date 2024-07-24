Сырский раскрыл планы врага: до какой численности РФ намерена увеличить свои войска в Украине

Страна-агрессор намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч. Уже сейчас у оккупантов преимущество в технике и средствах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью The Guardian сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Главком ВСУ отметил, через два с половиной года с начала полномасштабного вторжения у россиян все еще есть большие ресурсы.

По словам Сырского, у России в начале вторжения было 100 тысяч солдат. Это количество возросло до 520 тысяч, а к концу года РФ хочет увеличить численность войск до 690 тысяч.

"Когда дело доходит до оборудования, то здесь соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу", — сказал главком ВСУ.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны количество российских танков возросло вдвое — с 1700 единиц до 3500. Количество артиллерийских систем увеличилось втрое, а бронетранспортеров — с 4500 до 8900 единиц.

"Противник имеет значительное преимущество в силах и средствах", — подчеркнул Сырский.

Отметим, в этом же интервью "The Guardian" Александр Сырский отметил, что в Харьковской области российские военные пытаются потеснить подразделения ВСУ с занятых позиций. В Сумской области также время от времени предпринимают попытки прорваться хотя бы на небольшое расстояние. Однако украинские защитники наносят ощутимые потери оккупантам.

Отвечая на вопрос, можно ли сдержать врага в нашем приграничье, главком ответил, что это даже не оговаривается, сдержать можно и это удается прежде всего благодаря нашим мужественным солдатам и офицерам. В качестве примера Александр Сырский привел последнюю попытку России захватить Харьков и соседнюю Сумскую область.

"Это не удалось. Попытка Путина создать так называемый коридор безопасности рядом с границей России и Белгородской областью была сорвана", – отметил главком ВСУ.



