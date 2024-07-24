Есть ли у россиян шанс прорвать в Харьковскую и Сумскую области: ответ Сырского

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Кравцев Сергей
В Харьковской области российские военные пытаются потеснить подразделения ВСУ с занятых позиций. В Сумской области также время от времени предпринимают попытки прорваться хотя бы на небольшое расстояние. Однако украинские защитники наносят ощутимые потери оккупантам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Guardian" сделал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос, можно ли сдержать врага в нашем приграничье, главком ответил, что это даже не оговаривается, сдержать можно и это удается прежде всего благодаря нашим мужественным солдатам и офицерам.
В качестве примера Александр Сырский привел последнюю попытку России захватить Харьков и соседнюю Сумскую область.
В общем, Александр Сырский описал ползучие победы России как "тактические" – локальные достижения, а не "оперативный" прорыв, например, захват большого города.
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