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Есть ли у россиян шанс прорвать в Харьковскую и Сумскую области: ответ Сырского

Александр Сырский подчеркнул, что у врага нет шансов прорвать нашу оборону, благодаря стойкости наших солдат и офицеров

сегодня, 09:30
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Кравцев Сергей

В Харьковской области российские военные пытаются потеснить подразделения ВСУ с занятых позиций. В Сумской области также время от времени предпринимают попытки прорваться хотя бы на небольшое расстояние. Однако украинские защитники наносят ощутимые потери оккупантам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Guardian" сделал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Есть ли у россиян шанс прорвать в Харьковскую и Сумскую области: ответ Сырского

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос, можно ли сдержать врага в нашем приграничье, главком ответил, что это даже не оговаривается, сдержать можно и это удается прежде всего благодаря нашим мужественным солдатам и офицерам.

В качестве примера Александр Сырский привел последнюю попытку России захватить Харьков и соседнюю Сумскую область.

"Это не удалось. Попытка Путина создать так называемый коридор безопасности рядом с границей России и Белгородской областью была сорвана", – отметил главком ВСУ.

В общем, Александр Сырский описал ползучие победы России как "тактические" – локальные достижения, а не "оперативный" прорыв, например, захват большого города.

"В принципе, противник не совершил существенного прогресса", — сказал Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" - главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал очередным "мостом" между Украиной и НАТО соглашение "Украинский компакт".

"75-й Вашингтонский саммит НАТО. Сильный визит президента и его команды. Продолжается тяжелая дипломатическая работа по консолидации международной поддержки Украины на необратимом пути к членству в Североатлантическом Альянсе. Есть четкие обязательства стран-партнеров. Подписан комплексный документ о поддержке Украины под названием "Украинский компакт". Мощный коллективный договор стал очередным элементом "моста" Украины в НАТО, в частности, с точки зрения военной и военно-технической интеграции", — заявил Александр Сырский.




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