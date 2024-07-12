Сырский рассказал, в каком оружии больше всего нуждаются ВСУ

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Марьян Ощановский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал очередным "мостом" между Украиной и НАТО соглашение "Украинский компакт".
Сырский прокомментировал саммит НАТО. Фото из открытых источников
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что военная компонента практического сотрудничества Украины с Альянсом будет существенно усилена.
Александр Сырский также выразил благодарность союзникам за четкую позицию по осуждению России и тех, кто помогает ей вести войну.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дроны являются одним из приоритетов для армии, поскольку в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией. Такое заявление в Facebook сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Главком сообщил, что провел очередную рабочую встречу с участием самых успешных командиров боевых подразделений БПЛА – Мадяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дима, Чарли, Гуру, К-2 и других. Как уточнил Александр Сырский, "наша задача – технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них".
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