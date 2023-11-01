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Россия формирует новые подразделения Росгвардии: какова их цель на территории Украины

Новое подразделение русской армии будет насчитывать около 10 тыс. человек для специальных задач в Украине.

сегодня, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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Российские оккупанты формируют новые подразделения в Росгвардии. Главная цель этих группировок – это проведение "контрдиверсионных действий" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Россия формирует новые подразделения Росгвардии: какова их цель на территории Украины

Россия формирует новые подразделения Росгвардии. Фото из открытых источников

Согласно информации ЦНС, основной лагерь для будущих подразделений российских сил оборудуют вблизи Воронежа, находящегося на расстоянии около 300 км от украинской границы. Лагерь рассчитан на 10 тыс. человек. Большинство членов подразделений будут новобранцы и боевики из бывшего ЧВК "Вагнер".


Первое боевое слаживание бывших вагнеровцев и российских новобранцев ожидается 3 ноября.

"Основная задача этих подразделений противодиверсионных мер на ТОТ Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях", — отмечают в Центре национального сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы нанесли мощный удар по российским войскам на фронте посредством установки HIMARS. Российские СМИ сообщили о гибели около 120 мобилизованных из Чувашии. Местные Telegram-каналы начали публиковать фото и видео материалы последствий ракетных обстрелов по колонне российских солдат. В общей сложности было уничтожено 10 российских автомобилей.

Также "Комментарии" писали, что начальница пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила о некоторых успехах украинских военных на левобережье Днепра в Херсонской области. По ее словам, украинская армия наносит мощный контрбатарейный огонь по позициям оккупантов, однако пока детали военной операции не сообщила.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-formuyut-novi-pidrozdily-rosgvardiyi-dlya-roboty-na-tot/
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