Россия атаковала Украину десятками ракет: в ВСУ рассказали о главном нюансе

Российские войска сегодня нанесли удар по Украине десятками ракет. Пуски ракет производились с десяти самолетов Ту-95мс. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил полковник, спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Десятки ракет сегодня атаковали нашу территорию со стратегической авиации. Около 10 самолетов Ту-95мс нанесли этот удар в несколько волн. По разным направлениям двигались ракеты. Во многих областях работала ПВО", — заявил Юрий Игнат.

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Спикер добавил, что стоит дождаться окончательного подсчета, когда будет известно, сколько всего ракет было сбито.

Отметим, утром 21 сентября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались такие города, как Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работала ПВО. Уже традиционно целью № 1 для России стал Киев. Известно, что в столице из-за российской атаки есть разрушения в результате падения обломков ракет. Они упали в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах.

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