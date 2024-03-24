Россия атаковала Украину 57 ракетами и дронами: в ВСУ сообщили, сколько удалось уничтожить

В ночь на 24 марта Россия провела массированную атаку по Украине с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе. В Воздушных Силах ВСУ сообщили о количестве запущенных вражеских объектов РФ и сколько российских ракет и дронов удалось уничтожить благодаря работе украинские ПВО.



Россия атаковала Украину 57 ракетами и дронами 24 марта. Фото из открытых источников

По данным Воздушных Сил, Россия атаковала Украину 57 воздушными объектами, из них 29 были российские ракеты, а остальные – 28 – "шахеды".

Украинская система ПВО из 29 крылатых российских ракет Х-101/Х-55 уничтожила 18 целей. Из 28 ударных БПЛА "Shahed-136/131" противовоздушная оборона ликвидировала 25 объектов. Таким образом, были уничтожены 43 ракеты и беспилотника в пределах Киевской, Львовской, Волынской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

Напомним, что Россия подняла в воздух 14 самолетов Ту-95 и осуществила пуски ракет около трех часов ночи. Первые ракеты вошли в воздушное пространство Украины после четырех часов и были направлены на Киев и Львовщину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время массированной атаки РФ по территории Украины Министерство обороны Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны российской ракетой. Польша подняла в небо истребители и с помощью радаров наблюдала за полетом ракеты, находившейся на польской территории 39 секунд.

Также "Комментарии" писали о генерале армии Украины Николае Маломуже, который прогнозирует, что Россия будет наносить еще более массированные ракеты удары. По его словам, российская армия хранит свои ракетные запасы для больших и мощных ударов по Украине.