Россия атаковала Украину 35 «Шахедами»: с каким результатом отработала ПВО

Этой ночью украинские защитники уничтожили все 35 "Шахедов", которыми страна-агрессор атаковала Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

"Ночью 8 мая враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed". 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что, продолжая тактику террора, за прошедшие сутки российская федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема грядущего украинского контрнаступления продолжает активно подогреваться различными спикерами и СМИ. Американское издание Washington Post даже разработало шесть возможных сценариев того, как будут действовать ВСУ. О чем говорит столь пристальное, даже назойливое внимание к теме, явно не предназначенной для широкого обсуждения? Как следует вести себя в этой ситуации высшему военно-политическому руководству Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



