Россия атаковала ракетами Киевскую область: первые подробности

В субботу, 15 октября, российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области. Атакована одна из общин области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Киевской области Алексея Кулебы.

Ракета. ФОТО: из открытых источников

"По предварительной информации, жертв в результате атаки нет", — глава ОВА Алексей Кулеба.

Стоит отметить, перед взрывами в Киевской области по всей Украине была объявлена воздушная тревога, но длилась она недолго.

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Также издание "Комментарии" сообщало — компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в Миноборону США с просьбой профинансировать услуги спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink. Интересно, что с самого начала они были переданы Украине, как помощь. И только теперь стало понятно, что вся эта история из Starlink – пример успешной рекламной кампании Илона Маска на войне России против Украины. Кроме Илона Маска еще достаточно много крупных бизнесменов и благотворителей занимаются благотворительностью, а может, действительно просто зарабатывают на войне, раскручивая свои бренды и бизнесы? Как на это реагировать? И, какие выводы из этой истории нужно сделать украинским властям? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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