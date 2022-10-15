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Россия атаковала ракетами Киевскую область: первые подробности

Оккупанты ударили по одной из общин Киевской области

сегодня, 08:35 comments1126
Автор:

Кравцев Сергей
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В субботу, 15 октября, российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области. Атакована одна из общин области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Киевской области Алексея Кулебы.

Россия атаковала ракетами Киевскую область: первые подробности

Ракета. ФОТО: из открытых источников

"По предварительной информации, жертв в результате атаки нет", — глава ОВА Алексей Кулеба.

Стоит отметить, перед взрывами в Киевской области по всей Украине была объявлена воздушная тревога, но длилась она недолго.

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Также издание "Комментарии" сообщало — компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в Миноборону США с просьбой профинансировать услуги спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink. Интересно, что с самого начала они были переданы Украине, как помощь. И только теперь стало понятно, что вся эта история из Starlink – пример успешной рекламной кампании Илона Маска на войне России против Украины. Кроме Илона Маска еще достаточно много крупных бизнесменов и благотворителей занимаются благотворительностью, а может, действительно просто зарабатывают на войне, раскручивая свои бренды и бизнесы? Как на это реагировать? И, какие выводы из этой истории нужно сделать украинским властям? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                




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Источник: https://t.me/OleksiyKuleba/2594
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