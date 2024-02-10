Россия атаковала Харьков "шахедами": более 15 домов сгорели, есть жертвы

Российские войска нанесли удары дронами-камикадзе "шахед" по Харьковщине. Прилеты есть по Большому Бурлуку Харьковской области и по самому Харькову. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Удар по Харькову. Фото: Суспильне

Мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Телеграмм сообщил, что вражеские "шахеды" ударили по АЗС — в результате этого попадания разлилось горящее горючее, горят 14 частных жилых домов. Площадь пожара 3700 квадратных метров. Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей. ГСЧС продолжают борьбу с огнем и поиск возможных пострадавших людей. На месте работают все соответствующие коммунальные службы.

В свою очередь руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в комментарии "Суспильному" рассказал, что к врачам обратился мужчина, он получил сильные ожоги. Его госпитализировали. Людей продолжают искать, количество потерпевших может увеличиться.

"Русские военные, предварительно, с территории Белгородской области, запустили БПЛА типа Shahed. Три беспилотника попали по Немышлянскому району Харькова. В результате разрушен объект критической инфраструктуры, возник масштабный пожар. Разрушены более 15 жилых домов. На этом критическом объекте была большое количество топлива, поэтому так ужасны последствия пожара", — сказал Фильчаков.

Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко проинформировал, что в результате атаки оккупантов известно о семи погибших в Харькове, среди них трое детей – 7 и 4 лет, а также младенец.

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